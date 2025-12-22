Українська зброя в ділі: нова ракета знищила "жирну" ціль росіян

Цієї ночі Росія здригалася від вибухів.

У Росії гриміли вибухи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Головне:

Цієї ночі Україна уразила нафтовий термінал

Під удар також потрапили ворожий склад боєприпасів та місце зберігання ударних БпЛА

У ніч на 22 грудня Сили оборони України уразили низку важливих ворожих об’єктів як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Деталі успішних операцій розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

У повідомленні йдеться, що бійцям вдалося цієї ночі уразити нафтовий термінал "Таманьнєфтєгаз", склад боєприпасів та місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА.

У Генштабі пишуть, що термінал "Таманьнефтегаз" - це частина енергетичного тилу РФ, що підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів. У ході операції відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку.

Крім того, цієї ночі, під приціл ракети українського виробництва потрапив тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці удару спалахнула масштабна пожежа, інформацію щодо наслідків та рівня пошкоджень наразі уточнюють.

До того ж українським бійцям вдалося уразити склад боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією ціль знищено. Цю операцію провели для того, щоб порушити систему логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку.

Також, у ніч на 22 грудня, частково знищено запаси ударних БпЛА, якими РФ обстрілює Україну.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України". - резюмували у Генштабі ЗСУ.

Яка головна мета українських ударів по Росії - думка експерта

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, основна мета ЗСУ на найближчі місяці полягає в тому, щоб забезпечити блекаут європейської частини Росії, особливо Москві.

"Щодо здатності України влаштувати такий блекаут звучать різні думки. Але подивіться на наслідки обстрілів Україною російських об'єктів електроенергетики. Україна завдає ударів саме по об'єктах електроенергетики та розподілу електроенергії навколо Москви і Московської області", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Як писав Главред, вранці 22 грудня в Москві вибухнув автомобіль. В автомобілі перебував генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Пізніше слідчий комітет РФ підтвердив ліквідацію Сарварова.

Нагадаємо, у ніч на 20 грудня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито знищення 27 українських безпілотників над п'ятьма областями.

Напередодні, 17 грудня, вибухи прогриміли у містах Саратов та Енгельс. Відомо про наслідки атаки "на землі". Також у цю ніч гучно було у Краснодарському краї, де атаковано місцевий НПЗ.

