Є ризик вмерти: Кличко просить поки не повертатися до Києва

Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація.
Мер Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися до міста, тому що все ще є достатньо високий ризик вмерти, повідомляє видання Reuters.
"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи".
За словами Кличка, тривають "серйозні" бої на північ і схід від Києва.
Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація.
Влада Київщини раніше повідомляла, що російські війська відступають в одних районах, але зміцнюють свої позиції в інших.
Раніше в МВС повідомляли, що в столицю України та Київської області повертатися небезпечно, в тому числі через велику кількість снарядів, що не розірвалися, і мін.
Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.
Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".
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