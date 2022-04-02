Є ризик вмерти: Кличко просить поки не повертатися до Києва

Віталій Кличко висловився про війну / Facebook Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися до міста, тому що все ще є достатньо високий ризик вмерти, повідомляє видання Reuters.

"Ризик померти в Києві досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, почекайте ще трохи".

За словами Кличка, тривають "серйозні" бої на північ і схід від Києва.

Мер додав, що тим, хто хоче повернутися до Києва, краще почекати кілька тижнів, щоб побачити, як буде розвиватися ситуація.

Влада Київщини раніше повідомляла, що російські війська відступають в одних районах, але зміцнюють свої позиції в інших.

Раніше в МВС повідомляли, що в столицю України та Київської області повертатися небезпечно, в тому числі через велику кількість снарядів, що не розірвалися, і мін.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони"не зламають хребет путінізму".

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