Розстріляних жінок спалювали прямо на дорозі: у Міноборони показали звірства рашистів

/ Twitter/DefenceU

Після втечі путінської армії з'явилися нові свідчення геноциду російських окупаційних військ на території Київської області.

В Twitter Міністерства оборони України було опубліковано фото, на якому зафіксовані вбиті мирні жителі на автомобільній трасі в 20 кілометрах від Києва.

Міноборони повідомляє, що під ковдрою лежать 4-5 мертвих голих жінок, яких російські окупанти після вбивства намагалися спалити тут же на узбіччі. Для цього російські нелюди хотіли підпалити автомобільні шини.

Очевидно, що своїми діями окупанти РФ намагалися приховати сексуальні злочини проти українок.

Крім того, на звільнених територіях знаходяться сотні авто, на яких росіяни намагалися вивезти награбоване - від дитячих іграшок і килимів до пральних машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України вибили окупантів Росії з Київської області і повністю зачистили Регіон від ворожих військових підрозділів. Тепер Ірпінь, Буча, Гостомель та інші населені пункти знову під контролем української держави.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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