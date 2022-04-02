Братська могила і вбиті городяни: мер Бучі розповів про звірства орків

Мер Бучі розповів про звірства окупантів

Із зайнятих українськими військами міст Київської області надходять повідомлення про використання російськими військами дітей в якості живих щитів, повідомляє theguardian.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що місто вже поховали в братській могилі 280 осіб. За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

"Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю", - сказав Федорук.

Також наголошується, що на багатьох тілах були білі пов'язки, що показувало, що вони беззбройні.

Крім того, в селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.

"Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях", - розповіла Уповноважений з прав людини Людмила Денисова.

Бої сил оборони України з армією Росії під Києвом

Заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич 31 березня заявив, що російські окупаційні військові підрозділи в Київській області повністю втратили наступальний потенціал.

Грузевич підтвердив інформацію, згідно з якою ворожі війська почали частково відходити від Києва. За ніч окупанти відвезли близько 700 одиниць техніки в напрямку Іванкова, у бік Мінська.

1 квітня Нацгвардія України відзвітувала про знищенні ворожих військ на Київському напрямку і успішному ході військової операції по зачистці області від російських окупантів.

Війська України звільнили Бучу, Гостомель, Ірпінь від російських окупантів. Як раніше розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович, силам оборони України вдалося відбити понад 30 населених пунктів у Київській області.

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