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Атака з Білорусі та Гостомеля на Київ: Зеленський у січні отримав від США план нападу Росії - WSJ

3 квітня 2022, 00:56

Відомості могли зіграти вирішальну роль в успіху України у відбитті нападу Росії в перші дні війни, вважають журналісти.

Зеленський
Зеленський у Києві отримав від директора ЦРУ Бернса інформацію про вторгнення Росії - ЗМІ / Фото Instagram

Ще в січні директор ЦРУ Вільям Бернс таємно приїхав до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Були передані дані про план Росії щодо військового вторгнення. Йшлося про інтервенцію з Білорусі через Чорнобиль і наміри окупантів захопити аеродром у Гостомелі для атак на головне місто країни. Така інформація могла зіграти вирішальну роль в успіху української держави у відбитті російського нападу в перші дні війни.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що під час зустрічі з Зеленським Бернс передав гаранту деталі плану нападу Росії на Україну. У них були відомості про атаку на Київ – така інформація могла найголовнішим чином вплинути на відбиття російського удару в перші дні війни.

читайте такожОкупанти Росії намагаються оточити ЗСУ на Донбасі, щоб натиснути на Київ у перемовинах - СШАТоді розвідка Вашингтона вже була обізнана про плани окупаційних російських військ з наступу з Білорусі найкоротшим шляхом – через Чорнобильську зону відчуження. Відомості включали й тактику з захоплення аеродрому у Гостомелі, щоб використовувати об'єкт як плацдарм для атаки на Київ.

Крім того, в статті також йдеться про останню спробу лідерів Європи поговорити з Путіним, щоб він відмовився від військового нападу на Україну. Йшли перемовини і між лідерами урядів країн західного світу.

Підкреслюється, що далеко не всі союзники США на Заході вірили даним Центрального розвідувального управління про намір Путіна здійснити військове вторгнення в Україну.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив про те, що плани Росії не змінилися – Москва має намір продовжити війну і захопити Україну. Розвідка Альянсу вказує на спроби Росії піти в наступ не тільки на Донбас, але й на Київ, а також інші українські міста. Наразі російські війська проводять перегрупування і передислокацію.

Спікер Банкової Олексій Арестович зазначив, що РФ поки що не готова до наступу на Донбас. Ситуація може вказувати на нездатність російських військ в даний момент організувати наземну операцію. Але військові підрозділи окупантів обстрілюють регіон артилерією, ракетами та авіацією. У зоні Операції об'єднаних сил можуть бути важкі бойові зіткнення.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що Росія через провал завдання щодо захоплення Києва, Харкова, Одеси та Миколаєва переходить до нового плану. Йдеться про повне захоплення Донецької та Луганської областей. Москва спробує піднести це своєму суспільству в якості так званої "перемоги".

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