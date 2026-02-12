В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

Генеральний штаб РФ отримав більше повноважень і це не спроста.

Герасимов отримав від Путіна більше можливостей для впливу на силовий блок / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

В РФ змінили систему управління силовиками

Російське МНС можуть ліквідувати

Герасимов отримав "винагороду" від Путіна за лояльність

Поки в Україні тривають активні бойові дії, в країні-агресорці Росії одним указом змінили систему управління силовим блоком. Тепер Росгвардія підпорядковується Генеральному штабу. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того Рада безпеки РФ розглядає варіант ліквідації Міністерства з надзвичайних ситуацій з подальшим включенням частини його співробітників до структури Росгвардії.

Експерти вважають, що ці кроки посилять вертикаль контролю і зміцнять позиції військового керівництва у структурі влади. На думку аналітиків, посилиться і контроль над силовими структурами Росії.

"Підпорядкування Росгвардії і частин головнокомандування обороною Росії Генеральному штабу значно посилить контроль Герасимова над російськими силовиками, що підкреслює, що Путін винагороджує Герасимова за його лояльність, і що Герасимов зберігає центральне місце в близькому оточенні Путіна", - йдеться у звіті ISW.

Валерій Герасимов / Інфографіка: Главред

Хто з оточення Путіна може потрапити в його немилість - думка експерта

Главред писав, що за словами опозиційного політика Іллі Пономарьова, у військовому блоці Росії постійно відбуваються якісь перестановки. Але вони тільки переконують диктатора Володимира Путіна в тому, що будь-які заміни - це заміна шила на мило.

У Путіна немає великої мотивації щось радикально змінювати, бо він не бачить жодного прогресу. Водночас в економічному блоці він чекає, поки наближені до нього люди впораються із завданням стабілізації ситуації і їхня важливість знизиться. Тоді, можливо, когось Путін і замінить.

Діяльність Генштабу РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, Путін віддав наказ розширити у 2026 році буферну зону в Україні.

Раніше повідомлялося, що доповіді російських генералів про війну проти України, які прикрашають реальність, формують у російського диктатора впевненість, що ситуація на полі бою розвивається на користь Кремля.

Напередодні партизанський рух Атеш дізнався, що Генштаб Росії "лихоманить" через провалені дедлайни по захопленню українських міст, серед яких Куп'янськ.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

