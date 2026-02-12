Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

Анна Косик
12 лютого 2026, 09:53
2154
Генеральний штаб РФ отримав більше повноважень і це не спроста.
Герасимов, Путин
Герасимов отримав від Путіна більше можливостей для впливу на силовий блок / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

  • В РФ змінили систему управління силовиками
  • Російське МНС можуть ліквідувати
  • Герасимов отримав "винагороду" від Путіна за лояльність

Поки в Україні тривають активні бойові дії, в країні-агресорці Росії одним указом змінили систему управління силовим блоком. Тепер Росгвардія підпорядковується Генеральному штабу. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того Рада безпеки РФ розглядає варіант ліквідації Міністерства з надзвичайних ситуацій з подальшим включенням частини його співробітників до структури Росгвардії.

відео дня

Експерти вважають, що ці кроки посилять вертикаль контролю і зміцнять позиції військового керівництва у структурі влади. На думку аналітиків, посилиться і контроль над силовими структурами Росії.

"Підпорядкування Росгвардії і частин головнокомандування обороною Росії Генеральному штабу значно посилить контроль Герасимова над російськими силовиками, що підкреслює, що Путін винагороджує Герасимова за його лояльність, і що Герасимов зберігає центральне місце в близькому оточенні Путіна", - йдеться у звіті ISW.

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW
Валерій Герасимов / Інфографіка: Главред

Хто з оточення Путіна може потрапити в його немилість - думка експерта

Главред писав, що за словами опозиційного політика Іллі Пономарьова, у військовому блоці Росії постійно відбуваються якісь перестановки. Але вони тільки переконують диктатора Володимира Путіна в тому, що будь-які заміни - це заміна шила на мило.

У Путіна немає великої мотивації щось радикально змінювати, бо він не бачить жодного прогресу. Водночас в економічному блоці він чекає, поки наближені до нього люди впораються із завданням стабілізації ситуації і їхня важливість знизиться. Тоді, можливо, когось Путін і замінить.

Діяльність Генштабу РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, Путін віддав наказ розширити у 2026 році буферну зону в Україні.

Раніше повідомлялося, що доповіді російських генералів про війну проти України, які прикрашають реальність, формують у російського диктатора впевненість, що ситуація на полі бою розвивається на користь Кремля.

Напередодні партизанський рух Атеш дізнався, що Генштаб Росії "лихоманить" через провалені дедлайни по захопленню українських міст, серед яких Куп'янськ.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Генштаб РФ Володимир Путін Росгвардия Валерій Герасимов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:30Україна
Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

10:37Спорт
Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

10:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

Що не можна робити у свято 12 лютого: суворі прикмети та заборони

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Коли скасують графіки відключень світла - названо "ідеальний сценарій"

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

Курс валют 12 лютого різко зміниться: нові прогнози від НБУ

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

"Закрита інформація": в Раді розкрили плани РФ на Україну та терміни закінчення війни

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

Останні новини

11:30

Україна посилює свою ППО: Сирський розповів про план дій та ефективність

11:18

Новий MacBook 2026: Apple готує бюджетний ноутбук, дешевший за MacBook Air

10:58

"Американці дотиснуть": експерт спрогнозував відмову великої країни від нафти РФ

10:37

Скандал набрав обертів: українського спортсмена вигнали з Олімпіади через шолом

10:37

Аліна Гросу розсекретила стать майбутньої дитини

Україні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - ХарченкоУкраїні доведеться жити з графіками відключень від 3 до 7 років - Харченко
10:29

Китайський гороскоп на завтра 13 лютого: Кроликам - випробування, Собакам - лінь

10:21

Ситуація катастрофічна: що відбувається у Києві після обстрілу

09:54

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 лютого (оновлюється)

09:53

В розпал бойових дій Путін змінив систему керування силовим блоком - ISW

Реклама
09:52

Чи можна прибирати у свято 13 лютого: прикмети, які вбережуть від біди

09:39

Василь Вірастюк показав свою дружину і висловився про її фігуру

09:28

Руйнування серйозні: РФ атакувала 31-у підстанцію ДТЕК на ОдещиніФото

09:25

Їх час настав: три знаки зодіаку, яким лютий принесе заслужену перемогу

09:13

Гороскоп на завтра 13 лютого: Левам - раптовий прибуток, Стрільцям - проблеми

09:00

Кінець експорту нафти і кінець Росії: Загородній – про те, як Трамп вбиває російську нафтову галузь

08:51

П'ятниця 13-те: чи можна працювати і що не можна робити в цей день

08:50

Росія завдала удару по Одесі: зруйновано житловий будинок, горіли ринок і супермаркетФото

08:37

Московський режим підготував для росіян сюрприз у 2027 роціПогляд

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:50

Відключення світла в Україні - графіки на 12 лютого (оновлюється)

Реклама
07:38

РФ атакувала Київ і Дніпро дронами та ракетами: постраждали немовля та 4-річна дівчинкаФото

06:54

Серія вибухів пролунала в РФ: горить військовий арсенал, атаковано оборонний заводВідео

06:27

Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробуванняВідео

06:10

Ситуація в рф не є критичною: що задумав ПутінПогляд

05:55

"Впав у цьому житті": путініста Єфремова взяли під охорону після колонії

05:21

Для чого класти кульки з фольги в посудомийну машинку - перевірений лайфхак

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні птаха, що летить, за 31 секунду

03:21

Будуть поруч до самого кінця: найвідданіші знаки зодіаку

03:13

Чому млинці рвуться і прилипають: хитрий трюк, щоб цього уникнути

02:36

Пожежі, вибухи, серед постраждалих діти: Київ і Дніпро під масовою атакоюФото

02:36

Вчені спантеличені: нове життя може існувати в найнесподіванішому куточку

02:03

РФ стягнула сили чотирох армій на важливий напрямок: у ЗСУ розповіли про ситуацію

02:00

Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

01:45

Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

01:30

Обриває останні кінці: повернення Брітні Спірс під загрозою

01:08

МОК сказав "ні" ще одному шолому українського спортсмена: яка причина цього разу

00:51

Після провалу у фіналі: Khayat зізнався, чи повернеться на Національний відбір

00:16

Таємниця маленької літери: що насправді означає ‘i’ в iPhone, iPad і iPod

00:00

Помер 48-річний зірка "Затоки Доусона" Джеймс Ван Дер Бік

11 лютого, середа
23:27

"Тактика дає результат": Сирський розкрив завдання ЗСУ і назвав головну мету

Реклама
23:20

Позиції зміцнюються: що змінилося в прогнозах букмекерів на Євробачення-2026

23:14

Тривалі графіки повертаються: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 12 лютогоФото

23:06

РФ хоче отруїти Дніпро, є загроза для мільйонів громадян - названо ціль нової атаки

22:26

Коли можна не платити за тепло і гарячу воду: названо головну умову

22:11

Тодоренко вирішили знищити в Росії: за що поплатиться зрадниця

22:09

Коли закінчиться війна - Зеленський зробив заяву про дати референдуму і виборів

21:50

До 14 годин без світла: новий графік для Рівненської області на 12 лютого

21:49

Популярна в США актриса і модель госпіталізована в критичному стані

21:40

Ранній посів розсади: експерт розкрив типові помилки, щоб не платити двічі

21:11

Коли можуть закінчити бойові дії в Україні: Зеленський назвав терміни

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти