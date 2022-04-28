Винищувачі, ЗРК Patriot і комплекси NASAMS: у ЗСУ назвали озброєння для закриття неба над Україною

Україні потрібні ППО дальнього радіусу дії для ударів по військових літаках РФ / АрміяInform

Для того щоб Україна змогла самостійно закрити небо, армії слід надати сучасні літаки і зенітно-ракетні комплекси середнього і великого радіусу. ПЗРК Stinger і Starstreak працюють для знищення вертольотів, однак літаки, які бомблять українські міста з 8-ми або більше кілометрів, вони не дістають. Для ефективного захисту неба потрібні американські ЗРК Patriot, або ж мобільний ЗРК NASAMS норвезько-американського виробництва. Про це заявив командувач повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

У четвер, 28 квітня, він сказав про те, що Україна може сама закрити повітряний простір своєї країни. Однак для цього Києву потрібно надати відповідні озброєння.

читайте такожСанкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в Україну"Для того, щоб повітряні сили самостійно закрили небо над Україною, одних ПЗРК Stinger і Starstreak, наданих партнерами, недостатньо", - вважає військовий.

Командувач ЗС зазначив, що ПЗРК малого радіусу дії застосовуються, щоб знищити маловисотні цілі. Йдеться, в тому числі, про вертольоти. Однак вони не дістають до літаків російських окупантів, які на висоті 8 і більше кілометрів бомблять українські міста.

За його словами, щоб ефективно протистояти ворожим повітряним атакам, українським військам потрібно ППО дальнього радіусу дії. Також Україні потрібно і винищувачі.

"Для цього потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього і великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору (наприклад, американський ЗРК Patriot або мобільний зенітний ракетний комплекс норвезько-американського виробництва NASAMS)", - підкреслив Микола Оніщук.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що ЗСУ готуються до контрнаступу на захоплені військами РФ позиції. Сили оборони України перейдуть в атаку після того, як отримають важке озброєння від Заходу. Після цього українські війська негайно перейдуть до наступальних дій.

За словами Арестовича, потрібну кількість одиниць озброєнь Києву повинні надати до кінця травня-початку червня. Застосування такої зброї може змінити співвідношення сил на одному або декількох ділянках фронту. До середини червня, коли армія України буде готова, може розпочатися контрнаступ ЗСУ на позиції ЗС РФ.

Народний депутат, представник комітету Ради з питань розвідки Сергій Рахманін вважає, що у червні-липні може відбутися новий наступ військ РФ. На думку політика, ситуація залежить від того, які у Росії залишаться сили після її виходу з битви за Донбас. Також окупанти продовжать завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури і шукати логістичні шляхи, якими йде зброя в Україну.

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