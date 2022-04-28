УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Винищувачі, ЗРК Patriot і комплекси NASAMS: у ЗСУ назвали озброєння для закриття неба над Україною

28 квітня 2022, 17:17

Армії України недостатньо переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger і Starstreak для того, щоб закрити повітряний простір, сказав Микола Олещук.

ППО Україна
Україні потрібні ППО дальнього радіусу дії для ударів по військових літаках РФ / АрміяInform

Для того щоб Україна змогла самостійно закрити небо, армії слід надати сучасні літаки і зенітно-ракетні комплекси середнього і великого радіусу. ПЗРК Stinger і Starstreak працюють для знищення вертольотів, однак літаки, які бомблять українські міста з 8-ми або більше кілометрів, вони не дістають. Для ефективного захисту неба потрібні американські ЗРК Patriot, або ж мобільний ЗРК NASAMS норвезько-американського виробництва. Про це заявив командувач повітряними силами ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

У четвер, 28 квітня, він сказав про те, що Україна може сама закрити повітряний простір своєї країни. Однак для цього Києву потрібно надати відповідні озброєння.

читайте такожСанкції Заходу знищують ППО Росії: завод закрився, а працівників везуть на війну в Україну"Для того, щоб повітряні сили самостійно закрили небо над Україною, одних ПЗРК Stinger і Starstreak, наданих партнерами, недостатньо", - вважає військовий.

Командувач ЗС зазначив, що ПЗРК малого радіусу дії застосовуються, щоб знищити маловисотні цілі. Йдеться, в тому числі, про вертольоти. Однак вони не дістають до літаків російських окупантів, які на висоті 8 і більше кілометрів бомблять українські міста.

За його словами, щоб ефективно протистояти ворожим повітряним атакам, українським військам потрібно ППО дальнього радіусу дії. Також Україні потрібно і винищувачі.

"Для цього потрібні сучасні зенітні ракетні комплекси середнього і великого радіусу дії, для ефективного зенітного ракетного прикриття повітряного простору (наприклад, американський ЗРК Patriot або мобільний зенітний ракетний комплекс норвезько-американського виробництва NASAMS)", - підкреслив Микола Оніщук.

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше зробив заяву про те, що ЗСУ готуються до контрнаступу на захоплені військами РФ позиції. Сили оборони України перейдуть в атаку після того, як отримають важке озброєння від Заходу. Після цього українські війська негайно перейдуть до наступальних дій.

За словами Арестовича, потрібну кількість одиниць озброєнь Києву повинні надати до кінця травня-початку червня. Застосування такої зброї може змінити співвідношення сил на одному або декількох ділянках фронту. До середини червня, коли армія України буде готова, може розпочатися контрнаступ ЗСУ на позиції ЗС РФ.

Народний депутат, представник комітету Ради з питань розвідки Сергій Рахманін вважає, що у червні-липні може відбутися новий наступ військ РФ. На думку політика, ситуація залежить від того, які у Росії залишаться сили після її виходу з битви за Донбас. Також окупанти продовжать завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури і шукати логістичні шляхи, якими йде зброя в Україну.

Главред рекомендує:

viber
ЗСУ ПВО ЗРК ПЗРК новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Грошове благополуччя і здійснення бажань: кому зі знаків крупно пощастить протягом 5 роківГрошове благополуччя і здійснення бажань: кому зі знаків крупно пощастить протягом 5 років Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду В Україну йде неймовірна спека і сильні грозиВ Україну йде неймовірна спека і сильні грози Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів"Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів" Вибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій ДонбасуВибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій Донбасу
Підтримайте Главред

Останні новини

18:19

Начальник Генштабу РФ Герасимов особисто прибув до Ізюму командувати війною – ЗМІ

18:13

Правда очі коле: Максим Галкін звільнений з Першого каналу за критику Путіна і війни в Україні

18:04

У хатньої робітниці Медведчука під час обшуку вилучили півмільйона доларівВідео

17:58

Вантаж 200 для Севастополя: ЗСУ ліквідували командира з розвідбату морпіхів РФ

17:45

"Війна може затягнутися на роки": НАТО готове весь цей час підтримувати Україну в боротьбі з РФ

Реклама
17:41

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

17:33

"Війна проти України - тільки початок": Зеленський назвав фінальну мету РФВідео

17:29

"Ядерна дубина" Путіна заіржавіла: чому Європа перестала боятися бункерного дідаПогляд

17:24

Найсмачніший і корисний сніданок за 2 хвилини: простий рецепт приготуванняВідео

17:19

Популярний російський рок-гурт відмовився виступати "за президента" в Омську

17:17

Винищувачі, ЗРК Patriot і комплекси NASAMS: у ЗСУ назвали озброєння для закриття неба над Україною

17:02

Звірства у Бучі: викрито 10 нелюдів з армії РФ, які катували беззахисних мирних жителівФото

16:57

"Труси та панікери": офіцери РФ розстрілюють орків, які відмовляються йти в наступВідео

16:40

Як зробити свій дім в 10 разів краще за 10 хвилин: лайфхаки

16:23

"РФ буде щось середнє між Північною Кореєю та Іраном": економіст сказав, коли трісне економіка РосіїВідео

16:22

"Введення військ" Польщі за погодженням з США: у РФ склали фейк про "розділ України"Відео

16:16

Росія зібралася "приєднати" Херсон до захопленого Криму, референдуму щодо "ХНР" не буде - мерВідео

16:10

Магніт фінансової удачі: як правильно рахувати гроші, щоб залучити багатствоВідео

16:00

"Не заживе рана, пробач": Тіна Кароль поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком і сином

15:30

Окупанти цілу ніч бомбили військовий шпиталь в Маріуполі, під завалами багато загиблихВідео

Реклама
15:22

"Я вважаю, що це безпечніше зараз": Андрій Макаревич позбавив сина російського громадянства

15:17

Чому Україні вигідно першою вдарити по Придністров'юПогляд

15:14

День Перемоги 2022 в Україні: чи скасують це свято

15:12

Прикмети на 29 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:05

"Добро завжди перемагає": 4 серія мультфільму для дітей про війну рф в Україні

14:52

РФ зібралася атакувати Одесу з Придністров'я: на аеродром під Тирасполь кинуть десант з Криму - ЗМІВідео

14:48

"Або ми програємо в Україні, або почнеться Третя світова": Симоньян видала плани ПутінаВідео

14:24

Україна битиме по складам та базам вбивць у Росії - ПодолякВідео

14:19

"З 250 відразу ж викосило половину": кадирівці тікають з Рубіжного, а росіяни їдуть додому в пакетахВідео

13:58

"Путін поважає силу": ексзамкомандувача НАТО у Європі закликав Захід бути готовим до війни з РФВідео

13:37

Загроза від Російської імперії закінчиться не з Путіним, а тільки разом з нею самоюПогляд

13:07

Йшов по замінованих полях, але собаку не кинув: українець дивом дістався з Маріуполя до Запоріжжя

12:53

"Сифіліс, який видає себе за ластовиння": Михайло Кацурін розповів про "денацифікацію" Бердянська

12:46

Війська Росії у Донецькій області стратили українців, які намагалися здатися в полон - СШАВідео

12:40

Німецький парламент підтримав пропозицію відправляти в Україну важку зброюВідео

12:00

Для кожної області України готують окремий каталог з відбудови – ТимошенкоВідео

11:47

Українці ліквідували російського окупанта з позивним "Путін"

11:45

В України попереду битва не тільки за Донбас, але і за весь південьПогляд

11:39

Коли ЄС відмовиться від нафти і газу, на Росію очікує така бідність, якої вона не бачила - ПодолякВідео

11:09

Гороскоп на сьогодні, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни

Реклама
11:08

"Ні води, ні світла, потім газ пропав": 21-річна дівчина розповіла, як вона народжувала в захопленій БучіВідео

10:59

"Низький рівень інтелекту": Вайкуле накинулася на Симоньян

10:53

"Що за дикість?": Осадча втрутилася в скандал Білозір, Полякової і Матвієнко

10:30

Гороскоп на завтра 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача

10:19

Ексхолостяк зробив пропозицію своїй дівчині, на 17 років молодшій за нього

10:10

Новий куратор Кирієнко і "референдум" щодо Донбасу у РФ: Путін задумав "велику перемогу" над ЗаходомВідео

10:04

"Я старий, але все одно оккупантів треба бити": батьки захисників Маріуполя пішли на фронтВідео

09:48

Панін покаявся перед Пугачовою та Галкіним

09:43

Війна в Україні може тривати п'ять років або навіть десятиліття - голова британського МЗС

09:12

У російсько-українській війні стався перелом: світ вирішив гуртом мочити Росію в сортиріПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти