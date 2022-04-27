Україна отримає потужну зброю: Арестович розповів, коли чекати на запеклі бої

Арестович висловився про контрнаступ ЗСУ / УНІАН

Незабаром наша країна отримає потужну зброю від Заходу, а згодом почне активні наступальні дії для звільнення території України, заявив у новому зверненні радник керівника ОП України Олексій Арестович.

"До кінця травня - початку червня західна зброя надійде в товарній кількості, здатній змінити співвідношення сил і засобів на конкретній ділянці фронту, а може бути й на двох або трьох. Я думаю, що до середини червня ми отримаємо боєздатні частини, озброєні цією західною зброєю, готові переходити в наступ", - сказав Арестович.

Також радник керівника ОП України розповів як події розвиватимуться далі.

"Друга половина червня, а швидше за все липень - це запеклі бої. Але вже українська армія піде в наступ. Російська армія це розуміє, вони поженуть строковиків, яких почали закликати з квітня. І цих хлопців, які пройшли двомісячні або одномісячні навчання, на старій іржавій техніці, яку якось вдасться відновити, радісно кинуть під м'ясорубку західної зброї і злих українських військових",-повідомив Олексій Арестович.

Війна Росії проти України

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою Україна готує контрнаступ на зайняті армією Росією позиції. Українські сили оборони перейдуть до атаки після того, як наша армія отримає важке озброєння від Заходу. ЗСУ мають намір діяти без зволікання.

Глава Миколаївської обласної Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що його Регіон поки не очікує наступу з боку РФ. Але підготовка йде до різних сценаріїв. Однак, за його словами, армія України готується до наступу на окупований Херсон.

Спікер Банкової Олексій Арестович сказав, що після битви за Донбас війна Росії проти України може продовжитися. Українцям слід готуватися до тривалого протистояння з країною-окупантом. Не виключено, що бойові дії можуть тривати до Нового року.

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