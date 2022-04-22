УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброї

22 квітня 2022, 16:39

Про нову зброю для України розповів президент Франції Еммануель Макрон.

false
САУ Caesar / defence-ua.com

Збройні Сили України для захисту від РФ посиляться самохідними артилерійськими установками Caesar, а також протитанковими ракетами Milan, які українській стороні поставить Франція.

Як повідомив в інтерв'ю виданню Ouest-France президент Франції Еммануель Макрон, у нього відбулася на цю тему розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми як і раніше поставляємо значну кількість обладнання, від Міланів (протитанкові ракетні комплекси) до Цезаря, а також іншу зброю", — заявив Макрон.

Про можливість поставити ракети Мілан раніше говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

читайте такожЗмішає ворога з землею: Україну озброять потужною супер-гаубицею PzH 2000

САУ Caesar - 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

false
/ Скріншот

САУ на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка обладнана системою управління вогнем "Сигма-30", до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR. У СУО входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, Повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення знаряддя.

Є автоматична система подачі снарядів. Максимальна скорострільність знаряддя - 6 постр./хв.

Озброєння:

  • Калібр і марка гармати 155-мм TR F1
  • Тип гармати гаубиця
  • Довжина ствола, калібрів 52
  • Боєкомплект гармати 18 (у версії 6x6)
  • Стрільба прямою наводкою до 2000 м.

ПТРК Milan - франко-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс.

false
/ Скріншот
  • Дальність стрільби: 0,025-2 км (до 3 км)
  • Бронепробиваемость: 550 мм
  • ≥ 1000мм за динамічним захистом.

Читайте ще:

viber
САУ новини Франції війна Росії та України
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: астролог розповіла, яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: астролог розповіла, яких змін чекати всім знакам зодіаку "Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиПрикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від біди Коли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для УкраїниКоли закінчиться війна: астролог назвала найбільш несприятливий період для України Гороскоп на сьогодні 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удачаГороскоп на сьогодні 21 квітня 2022: Близнюкам – недруги, Дівам – плітки, Терезам - удача
Підтримайте Главред

Останні новини

17:25

Війна в Україні може затягнутися на 1,5 роки: Джонсон дав страшливий прогноз

16:56

РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиВідео

16:51

Найсмачніші салати на Великдень 2022: 3 рецепта, від яких неможливо відмовитисяВідео

16:51

Страх протестів і загроза падіння рейтингу Путіна: у Кремлі не розуміють, як закінчити війну - ЗМІВідео

16:39

Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброїВідео

Реклама
16:33

"Вічно бухий і примітивний": Мозгова відповіла "одноклітинному" Охлобистіну

16:06

Знущаються і б'ють: у Каховці окупанти влаштували катівню в приміщенні поліціїВідео

16:03

Супер популярний російський артист вирішив допомагати українським біженцям

15:36

Глава Євроради Мішель дзвонив Путіну і закликав відкривати "зелені коридори" з Маріуполя

15:29

Великдень 2022: що можна святити, як розбивати яйця на Великдень і які молитви читати - традиції і ритуали

15:20

Росія перекидає війська з Білорусі на Донбас: у ГУР розкрили плани наступу окупантів

15:06

Атака Росії захлинається на Донбасі: чому Путіну буде нічим хвалитися 9 травняПогляд

15:00

Відновити переправи на трасі у Житомирській області планують упродовж місяця – Тимошенко

14:48

Не найкращий місяць: кому зі знаків варто бути обережними в травні

14:45

"Живи і передай іншим": в Ірпені троє окупантів зґвалтували жінку та її доньку на очах у сестри

14:45

Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиВідео

14:07

Шольц не хоче війни зі "наддержавою" Путіна - Німеччина відмовилася передавати потрібну Україні зброю

13:34

Путін-символіст відступив: чого тепер чекати УкраїніПогляд

13:23

У РФ прямо заявили про намір окупувати південь України і натякнули щодо Молдови

12:54

"Я побачив стільки болю": фото медика "Азова" з закривавленими руками довело українців до сліз

Реклама
12:54

Південні Курили - територія Японії: Токіо вперше за 19 років заявив про окупацію Росії над островами

12:03

Західна важка артилерія масово пішла до України - АрестовичВідео

11:34

Гороскоп на сьогодні, 22 квітня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам - розчарування

11:16

В України зараз більше танків на ходу, ніж у російських окупантів - Пентагон

11:07

Більше Javelin, ніж в України, тепер тільки у США: як ЗСУ посунули другу армію світуПогляд

11:05

У ЗСУ буде шанс відбити південь України і зірвати "референдум" окупантів: Жданов назвав головну умову

10:58

На дорозі Р-69 Київ-Чернігів зводять другу тимчасову переправу – Укравтодор

10:33

"Шоу Путіна і Шойгу" : у Держдепі жорстко рознесли російські фейки з приводу захоплення МаріуполяВідео

10:30

Гороскоп на завтра 23 квітня 2022: Ракам - хвилювання, Левам - ризик, Водоліям - випробування на міцність

10:28

Кріштіану Роналду перервав мовчання після смерті сина і показав новонароджену доньку

09:45

Премію Latin American Music Awards присвятили Україні: NK заспівала з Black Eyed PeasВідео

09:43

Експерт пояснив, скільки українцям доведеться платити за газ після війни

09:35

Данілов розповів, що чекає РФ і Білорусь після війни і описав ідеальний варіант для України

09:26

Російський гурт відмовився виступати під знаком "Z"

09:13

Остання битва російської армії, або чому у Путіна немає шансів на перемогу в УкраїніПогляд

08:52

Окупанти, вам в Україні не раді: 10 найефектніших відео знищення техніки РФВідео

08:27

"Три літаки, три вертольоти, дев'ять безпілотників": спікер українських ВПС розповів про нові втрати окупантівВідео

08:00

З 300 вижили всього 60: ЗСУ розгромили батальйон окупантів, який тільки перекинули в Україну

07:41

Партизани ліквідували вже сотню окупантів у Мелітополі - мер міста

07:28

Два постріли - два вертольоти: ЗСУ елегантно знищили російські Ка-52 і Мі-8Відео

Реклама
06:58

Битва за Донбас буде вирішальною: військовий експерт із США назвав три сценаріїВідео

06:36

Не ображайте орків – грабують, ґвалтують і вбивають в Україні росіяниПогляд

06:33

Арестович помітив сигнал до закінчення війни на зустрічі Путіна з Шойгу

05:00

"Тваринний страх перед Путіним і Росією": Ілларіонов пояснив позицію Франції та Німеччини

04:27

Отруєння азотною кислотою: медики розповіли, як врятувати життя

03:50

"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

03:22

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівВідео

02:47

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківВідео

02:15

Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

01:41

Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти