Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброї

САУ Caesar / defence-ua.com

Збройні Сили України для захисту від РФ посиляться самохідними артилерійськими установками Caesar, а також протитанковими ракетами Milan, які українській стороні поставить Франція.

Як повідомив в інтерв'ю виданню Ouest-France президент Франції Еммануель Макрон, у нього відбулася на цю тему розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Ми як і раніше поставляємо значну кількість обладнання, від Міланів (протитанкові ракетні комплекси) до Цезаря, а також іншу зброю", — заявив Макрон.

Про можливість поставити ракети Мілан раніше говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.

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САУ Caesar - 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

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САУ на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка обладнана системою управління вогнем "Сигма-30", до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR. У СУО входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, Повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення знаряддя.

Є автоматична система подачі снарядів. Максимальна скорострільність знаряддя - 6 постр./хв.

Озброєння:

Калібр і марка гармати 155-мм TR F1

Тип гармати гаубиця

Довжина ствола, калібрів 52

Боєкомплект гармати 18 (у версії 6x6)

Стрільба прямою наводкою до 2000 м.

ПТРК Milan - франко-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс.

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Дальність стрільби: 0,025-2 км (до 3 км)

Бронепробиваемость: 550 мм

≥ 1000мм за динамічним захистом.

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