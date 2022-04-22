Потужні САУ і "вбивці танків": Франція передасть Україні партію зброї

Про нову зброю для України розповів президент Франції Еммануель Макрон.
Збройні Сили України для захисту від РФ посиляться самохідними артилерійськими установками Caesar, а також протитанковими ракетами Milan, які українській стороні поставить Франція.
Як повідомив в інтерв'ю виданню Ouest-France президент Франції Еммануель Макрон, у нього відбулася на цю тему розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Ми як і раніше поставляємо значну кількість обладнання, від Міланів (протитанкові ракетні комплекси) до Цезаря, а також іншу зброю", — заявив Макрон.
Про можливість поставити ракети Мілан раніше говорили окремі французькі політики, а ось інформація про постачання САУ Caesar з'явилася вперше.
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САУ Caesar - 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.
САУ на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка обладнана системою управління вогнем "Сигма-30", до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR. У СУО входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, Повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення знаряддя.
Є автоматична система подачі снарядів. Максимальна скорострільність знаряддя - 6 постр./хв.
Озброєння:
- Калібр і марка гармати 155-мм TR F1
- Тип гармати гаубиця
- Довжина ствола, калібрів 52
- Боєкомплект гармати 18 (у версії 6x6)
- Стрільба прямою наводкою до 2000 м.
ПТРК Milan - франко-німецький переносний протитанковий ракетний комплекс.
- Дальність стрільби: 0,025-2 км (до 3 км)
- Бронепробиваемость: 550 мм
- ≥ 1000мм за динамічним захистом.
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