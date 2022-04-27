Британія "дала добро" Україні на використання своєї зброї для ударів по території РФ

Україна може використовувати зброю Британії для ударів по території РФ, заявив Джонсон/ Reuters

Велика Британія не проти, щоб надана нею для України зброя застосовувалася для ударів по цілях на території Росії.

Про це заявив британський прем’єрміністр Борис Джонсон, пише ВВС. Так він відповів на запитання журналістів, як би він сприйняв, якби Україна наданою Британією зброєю вдарила б по цілях на території РФ.

Джонсон наголосив, що Українська держава має право себе захищати, а на Україну нападають саме з території Росії.

"Ми не хочемо, щоб криза вийшла за кордони України… Але українці, очевидно, мають право себе захищати. На них нападають з території Росії. Вони мають право захищати та обороняти себе", – наголосив прем'єр Британії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес озвучив думку, що Україна має повне право атакувати територію Росії. За його словами, в Лондоні не проти, щоби для цього застосували західне озброєння.

На таку заяву Уолесса в Росії відреагували досить агресивно. Вони пригрозили Британії "пропорційною відповіддю" за підтримку права України атакувати Росію. Міністерство оборони РФ заявило, що має високоточну зброю для нанесення ударів у відповідь.

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