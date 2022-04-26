ЗСУ підуть у контрнаступ на війська РФ, як тільки Захід надасть важке озброєння - Арестович

Захід допоможе Україні з важким озброєнням, після чого ЗСУ перейдуть в контратаку - Арестович / Макс Левін

Збройні сили України перейдуть в контрнаступ на окупаційні підрозділи армії Росії після того, як Захід надасть Києву важке озброєння. Коли західний світ надасть потрібну зброю, українські війська негайно розпочнуть операцію зі звільнення своїх територій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що для масштабного контрнаступу силам оборони України потрібно буде підключити велику кількість військової техніки, живої сили і тилу. Але Захід допоможе Києву з важкою зброєю, і вже після цього українські війська підуть в атаку.

"У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде жодних відтягувань", - підкреслив Олексій Арестович.

Постачання зброї в Україну

Спікер Банкової Олексій Арестович раніше заявив, що Україна вже стала отримувати від країн Заходу велику кількість зброї. Зокрема, далекобійну артилерію та снаряди до установок. Війська накопичуватимуть таке озброєння.

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Зброю для ЗСУ надасть і Франція. Париж відправить до Києва самохідні артилерійські установки Caesar і протитанкові ракети Milan. Озброєння нададуть для відбиття російської військової агресії.

Міністр оборони України Олексій Резніков казав, що українська армія і народ продемонстрували мужність і героїзм у боротьбі з військовою агресією РФ. Саме тому Захід наростив військову допомогу Києву. Українці переламали позицію європейських політиків.

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