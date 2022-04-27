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Війська Росії можуть піти в нову атаку в червні-липні: нардеп розкрив плани окупантів щодо України

27 квітня 2022, 05:00

У військ РФ з'явилися нові пріоритетні цілі в Україні, по яким вони хочуть завдавати ударів, сказав Сергій Рахманін.

Російські війська
Нова фаза наступу окупантів РФ залежить від результатів битви за Донбас - депутат / УНІАН

Якщо військам Росії вдасться зберегти сили після наступу на Донбасі, вони можуть піти на запуск нової фази активних бойових дій вже в червні-липні. Окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. У зв'язку із запуском програми прискорених постачань озброєнь Україні, вони починають шукати шляхи, по яких зброя йде в країну, і готуються бити по цих залізничних об'єктах. Про це заявив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що окупаційні війська РФ можуть піти на новий напад на Україну вже в червні-липні. Подальший рух окупаційних підрозділів залежатиме від того, чим завершиться їх наступ на Донбасі, і наскільки швидко вдасться відновити сили.

читайте такожВійна Росії проти України може тривати до Нового року - АрестовичЗа словами парламентарія, росіяни продовжать завдавати ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

"Те, що вони роблять зараз – прицільні ракетні удари по військових заводах, по залізничних вузлах, по об'єктах критичної інфраструктури, по магістралях, по електростанціях – вони продовжуватимуть. Вони пробиватимуть те, що дозволяє жити державі і що дозволяє функціонувати ЗСУ", - сказав Раханін.

Так він додав, що у зв'язку з відкриттям для України програми постачання озброєнь, окупанти обчислюватимуть залізничні об'єкти, де пересувається військова техніка, щоб наносити удари.

"Вони починають обчислювати, де саме, по яких залізничних коліях рухатиметься ця техніка і озброєння, де вона можливо зберігатимуться і намагатимуться вибивати. Саме з цим і пов'язана збільшена кількість ракетних і авіаційних ударів по залізниці, по залізничній інфраструктурі", - підкреслив Сергій Рахманін.

Дивіться відео ТСН - війська РФ готують наступ на Запорізькому напрямку

Війна Росії проти України

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву, згідно з якою ЗСУ перейдуть у контрнаступ проти військ РФ. За його словами, це відбудеться відразу після того, як армія отримає важке озброєння від Заходу. Як тільки українські війська отримають зброю, вони негайно перейдуть в атаку.

Керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що регіон наразі не очікує на наступ російських військ, але готується до всіляких сценаріїв. При цьому армія України готується до наступу на Херсон.

Президент Росії Володимир Путін вибухнув умовою про те, що Росія, мовляв, не готова підписуватися під гарантіями безпеки для України до того, як сторони узгодять попередній проект угоди щодо статусу Криму і Донбасу. Документацію нібито повинні підготувати делегації Москви і Києва.

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