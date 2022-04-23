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Коли армія України і народ показали здатність перемогти РФ, із Заходу хлинула зброя - Резніков

23 квітня 2022, 13:28

Частина міжнародних партнерів України не приховувала, що, як і Росія, очікувала падіння української держави протягом 72 годин, сказав Олексій Резніков.

ППО Україна
ППО України потужно працює проти ворожих повітряних цілей / АрміяInform

Збройні сили України і український народ змусили світ повірити в те, що Київ може здобути перемогу над Москвою. Саме тому західний світ нарощує військову підтримку української армії. Деякі країни-партнери Києва не приховували, що очікували на падіння держави протягом 72 годин. Однак українці своєю мужністю і героїзмом зуміли переламати думку європейських політиків. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що міжнародне співтовариство змінило свою думку щодо всебічного посилення постачань зброї Україні завдяки тиску з боку народу і влади. За підсумком вдалося досягти перелому ситуації.

"У середині березня почали переконувати наших партнерів, що не треба розраховувати на радянську амуніцію, радянську зброю і боєприпаси, якими ми будемо вести війну з російськими загарбниками, а треба переналаштовувати філософію ведення війни. На рівні президента, прем'єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ і народних депутатів... почали тиснути на кожному рівні. І цей перелом стався, філософія змінилася", - зазначив Резніков.

Також міністр нагадав про те, що після початку широкомасштабного наступу Росії на територію України світова спільнота не вірила в перемогу нашої держави над величезною РФ, яка десятиліттями вкладала гроші в свою військову машину. Деякі країни припускали, що Київ впаде за 72 години, на що розраховували і у Росії.

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Дивіться відео ТСН - світ підтримує Україну та обговорює постачання зброї Києву

Глава Міноборони Олексій Резніков підкреслив, що ситуацію вдалося змінити завдяки мужності, героїзму і відчайдушному опору армії України і українського народу. У підсумку світ повірив у те, що тоді здавалося неможливим. Суспільство у Європі підтримало українців, в результаті чого європейські політики змушені були посилити допомогу Україні.

Військова допомога Україні від Заходу

Раніше Україна отримала першу партію військової допомоги від США з нового пакету. Всього державі повинні надати зброї на 800 мільйонів доларів. Вперше американці погодилися постачати Києву важкі озброєння. У переліку постачань – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Країни-союзники України для відбиття російської військової агресії передали Києву комплектуючі для бойових літаків, завдяки яким можна підняти в повітря більше українських винищувачів. Допомога отримана від держав західного світу.

Президент США Джо Байден 21 квітня оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про важку артилерійську техніку, сотні гаубиць і сотні тисяч боєприпасів. Також нададуть сотні тактичних безпілотників.

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