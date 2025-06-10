"Використовує війну в Україні та моє обличчя для виборів": Зеленський звинуватив Орбана

Дії угорського прем'єра є "історичною помилкою", впевнений Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/ispolzuet-voynu-v-ukraine-i-moe-lico-dlya-vyborov-zelenskiy-obvinil-orbana-10672211.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував позицію Віктора Орбана / колаж: Главред, фото: ОП, x.com/PM_ViktorOrban

Головне:

Зеленський назвав політику Орбана антиукраїнською

Орбан використовує війну в Україні у своїх інтересах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни Росії проти України у власних політичних інтересах перед парламентськими виборами.

В інтерв'ю угорському виданню Válasz Online він назвав політику Орбана антиукраїнською і зазначив, що вона не відображає позицію всього угорського суспільства.

відео дня

"Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні у своїх інтересах на виборах. Це нечесно", - наголосив президент.

/ Главред

Він також додав, що дії угорського прем'єра є "історичною помилкою", яка може призвести до радикалізації суспільства і зростання антиукраїнських настроїв в Угорщині.

"Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Тому що реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

Більше новин:

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред