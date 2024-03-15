Результат війни буде вирішено навесні та влітку: Боррель звернувся до США через Україну

Перемога України важлива для Європи та світу, вважає Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель вважає, що допомогу Україні не можна відкладати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступні місяці будуть вирішальними в російсько-українській війні. Про це він сказав під час візиту до Вашингтона.

За словами Борреля, забезпечення нової підтримки України не можна відкладати, оскільки результат війни в Україні буде вирішено навесні та влітку, передає Reuters.

"Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко", - сказав дипломат, звертаючись до американських союзників.

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Боррель підкреслив, що перемога України важлива для Європи і світу, тому європейські країни збільшують оборонні потужності, щоб допомагати ЗСУ. Те саме він порадив зробити США.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", - сказав він.

Як повідомляв Главред, у лютому 2024 року на Мюнхенській конференції з безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація на полі бою в Україні може бути вже "вирішена через 3 місяці".

Зазначимо, за даними американської розвідки, початкові плани країни-агресора РФ в Україні провалилися, і окупаційна армія зазнала величезних втрат. Однак час починає грати на користь Росії, і кремлівський диктатор Володимир Путін найімовірніше вважає, що його загальний розрахунок щодо війни працює.

Видання The Wall Street Journal писало з посиланням на оцінку НАТО, що країна-агресор РФ може вести війну з Україною в її нинішніх масштабах ще 2-5 років.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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