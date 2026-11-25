Кушнер заявив про глухий кут у "територіальному питанні", але знайшов за що похвалити росіян.

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Кушнер пояснив позиції України та РФ щодо закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Кушнер назвав Путіна "гросмейстером політики" та історичною постаттю

Путін нібито погодився не застосовувати ядерну зброю у війні проти України

Україна має шанси вступити до НАТО

Спецпредставник США Джаред Кушнер, який нещодавно брав участь у переговорах у Кремлі, назвав диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна "гросмейстером політики" та "історичною постаттю". Він також похвалив російську переговорну групу.

Про це зять президента США Дональда Трампа заявив в інтерв'ю гендиректору Axel Springer Матіасу Депфнеру, яке оприлюднило видання The Telegraph.

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Кушнер розповів, що на переговорах очільник Кремля завжди підготовлений і детально фіксує все, що говорять американці.

"Перед початком зустрічей президент Путін демонструє чудову організованість. Можна схвалювати його дії чи ні, але він, безумовно, є гросмейстером політики. Він - історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений. Він дуже вдумливий. Під час наших розмов він робить багато нотаток, а потім передає інформацію дуже конкретно", - сказав Кушнер.

Чого, за словами Кушнера, хоче Путін

За словами спецпредставника, глава Кремля нібито глибоко розуміє порушені питання і має щодо них дуже чіткі погляди. Кушнер вважає, що Путін прагне не лише миру, а й хоче спробувати змінити відносини з Америкою та з'ясувати, чи можливий "новий початок".

Водночас американський переговірник визнав, що головне питання - умови такого миру. Його відповідь наводить Clash Report з посиланням на німецькі медіа.

"Так, я думаю, що він говорить про мир, але питання завжди в тому, на яких умовах", - зазначив Кушнер.

Окрім самого Путіна, спецпредставник не поскупився на компліменти і його оточенню. Помічника диктатора Юрія Ушакова він назвав "фантастичним", а спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва - своїм "неймовірним другом".

На які домовленості нібито пішов Путін

Кушнер також заявив, що російський диктатор нібито погодився не застосовувати ядерну зброю у війні проти України. Путін запевнив Вашингтон, що не має таких намірів.

"Поки що Путін виявляє стриманість... Він погодився не використовувати ядерну зброю, а це, безумовно, дуже важливо", - наголосив Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чи має Україна шанси вступити в НАТО

Окремо Кушнер прокоментував шанси України на вступ до НАТО. Він зазначив, що вони є, але наголосив, що у випадку членства в Альянсі ще з 2008 року, війна проти Росії могла б спалахнути раніше.

На його думку, до нинішньої війни РФ проти України "призвела низка непорозумінь, хибних рішень і прорахунків, яких протягом багатьох років припускалися різні лідери".

"Ми вже не можемо нічого змінити, але можемо спробувати зробити з цього висновки", - запевнив він.

Чи змінить Путін свою позицію на переговорах зі США

Політичний експерт, професор Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що Путін і Трамп ведуть торг з самого початку другої каденції американського президента.

"Путін із Трампом торгуються від самого приходу Трампа до влади. Кульмінацією був Анкоридж: там ніби сторгувалися, але виявилося, що не зовсім", - наголосив фахівець.

Водночас, на думку експерта, навіть особисті зустрічі лідерів не здатні кардинально змінити ситуацію, доки ключовим каменем спотикання лишається Донбас.

"Після цього все перебуває в дивному стані. Україна не хоче виходити з Донбасу, а Трамп нібито пообіцяв натиснути - і знову намагається це робити. Від того, що Трамп із Путіним зустрінуться, а поруч буде Сі Цзіньпін, ситуація кардинально не зміниться", - пояснив Розумний.

Джаред Кушнер - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, Кушнер став героєм великого профайлу Ендрю Райса в New York Magazine. За даними журналіста, Путін нібито пропонував йому спільний видобуток нафти біля Сахаліну та постачання дизелю до США в обмін на часткове зняття санкцій. Кушнер заперечує, що питання продажу санкційної енергокомпанії взагалі порушувалося.

Також Кремль намагався зіграти на родинній історії спецпосланця. Путін показав Кушнеру архівні документи про партизанський опір його діда під час Голокосту. Сам Кушнер сприйняв це як "тонкий сигнал".

Під час листопадових переговорів у Москві не обійшлося без курйозів. Путін розповів американським переговірникам анекдот, який раніше любив Віктор Янукович. Віткофф і Кушнер на жарт ніяк не відреагували.

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