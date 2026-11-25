Обмеження стосуватимуться як промислових підприємств, так і побутових споживачів.

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Якими будуть відключення світла в Україні 26 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

26 листопада в частині областей діятимуть цілодобові відключення світла

Для всіх споживачів - графіки від 0,5 до 3,5 черги

Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему

У четвер, 26 листопада, у частині областей України світло вимикатимуть цілодобово. Для побутових споживачів діятимуть графіки обсягом від 0,5 до 3,5 черги. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Обмеження розподіляться між двома групами користувачів: бізнесом і населенням.

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"Завтра, 26 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії: для промисловості - графіки обмеження потужності; для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг)", - йдеться в повідомленні.

Запровадження графіків у компанії пов'язують зі станом мережі після останніх обстрілів.

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - наголосили в "Укренерго".

Де перечекати відключення світла

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися пунктами незламності, де є світло, тепло, мобільний зв'язок та інтернет. Адреси найближчих пунктів шукайте на державному сайті Пункти незламності.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Чи можливі блекаути в Україні

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп говорив, що ця зима не принесе енергосистемі принципово нових викликів.

За його словами, можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Однак тепла зима може пом'якшити ці проблеми.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - додав він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. За останню добу внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість об’єктів, які забезпечують електропостачання регіонів. Через це частина споживачів у п’яти областях залишилася без світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк заявляв, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла. Причиною цього, зокрема, є суттєве падіння споживання електроенергії через удари по металургії. Тобто зменшилося споживання саме промисловості.

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