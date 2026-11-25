Експерт попередив, що в Україні може повторитися криза 2024-2025 років.

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Якими будуть ціни на свинину в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Свинина може подорожчати до 300-400 грн за кілограм

У 2027 році переробникам загрожує нестача сировини

Свинина в Україні може подорожчати до 300-400 грн за кілограм і стати дефіцитною, якщо не вдасться зупинити африканську чуму свиней. Спалахи хвороби фіксують дедалі частіше. Про це заявив виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі та директор Центру підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко у коментарі NV Бізнес.

"У 2027 році ми можемо недорахуватися значної частки ринку. Наслідком стане новий дефіцит, як це було у 2025 році після скорочення поголів'я у 2024-му. Тоді ціни на свиней і м'ясо подвоїлися. Вартість м'яса доходила до 300 грн за кілограм і більше", - наголосив він. відео дня

За його словами, галузь уже зараз очікує, що наступного року м'ясопереробним підприємствам суттєво бракуватиме сировини.

Експерт додав, що якби вартість формував тільки внутрішній ринок, кінцевий покупець платив би за кілограм свинини понад три сотні гривень уже в цьому році. Втримати цінники нижче поки допомагають поставки з-за кордону.

"Але імпорт може частково стримати зростання. Об'єктивно ціна може перебувати в діапазоні 300-400 грн за кілограм. Йдеться про м'ясо, яке споживач купує в магазинах", - підкреслює Бабенко.

Що буде із цінами на продукти в Україні

Голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що українцям не варто чекати покращення рівня життя до завершення війни, а продукти й надалі дорожчатимуть - насамперед через девальвацію гривні, подорожчання пального та закриття бізнесу.

За його словами, девальвація розганяє ціни у три хвилі: спершу дорожчають імпортні товари, далі послуги, а вже потім вітчизняна продукція. Разом із тим знецінюються зарплати, пенсії та соціальні виплати в гривні, тож купівельна спроможність українців падає.

"Так, покращення чекати не варто, доки не буде нашої військово-політичної перемоги та закінчення війни. До цього рівень життя лише погіршуватиметься", - сказав він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують змінюватися ціни на овочі та фрукти. За тиждень помітно подорожчав солодкий перець, зросла вартість ріпчастої цибулі й огірків. Водночас сезонні овочі, зокрема різні види капусти та редис, стали дешевшими.

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ говорив, що соняшникова олія в Україні може подорожчати у півтора-два рази через проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва. Водночас дефіциту продукту на полицях поки не очікується.

Крім того, ціни на огірки в Україні також різко злетіли. На гуртовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продають по 200 грн/кг. Причина в тому, що завершився оборот у плівкових теплицях і пропозиції на ринку поменшало.

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