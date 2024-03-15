Яку роль відводять США Україні після війни: експерт назвав три ключові пункти

Штати хочуть бачити Україну союзником, схожим на Ізраїль. Крім того, вони зацікавлені в економічній співпраці після війни.

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США бачить в Україні надійного союзника, вважає Олександр Кочетков / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Стратком ЗСУ

Політичний аналітик, політтехнолог та іміджмейкер Олександр Кочетков розповів, яку роль відводять США Україні за підсумками війни з країною-агресором Росією.

За його словами, США бачить в Україні надійного союзника, тому що їм ми будемо дуже зобов'язані, а другою чергою - Європі.

"Штати хочуть бачити Україну союзником, схожим на Ізраїль. Адже США так підтримують Ізраїль, тому що він є ефективним провідником певних ідей Вашингтона, і Штати можуть у будь-який момент звернутися до Ізраїлю з проханням - офіційним чи не дуже офіційним, чи навіть військовим, і той дуже ефективно все зробить. І кудись полетять і ізраїльські літаки, і ракети, і можуть бути інші дії з боку Ізраїлю, до яких самі США вдатися не можуть", - сказав Кочетков в інтерв'ю Главреду.

Натомість Ізраїль отримує фінансову, військову та іншу підтримку з боку Сполучених Штатів.

"Саме такої позиції США очікували б від України після війни, тобто що вона стане не лише на словах, а й на ділі дуже надійним союзником Сполучених Штатів і провідником їхніх інтересів у Європі", - вважає аналітик.

Кочетков додав, що Польща, яка досі виконувала таку роль, поступатиметься Україні-переможниці, зокрема, у військовому сенсі.

"Польща завжди буде обмежена, зокрема членством у НАТО, а Україна в цьому сенсі буде вільною", - пояснив він.

Другий важливий момент полягає в тому, що США хотіли б бачити Україну частиною безпекового поясу навколо Росії разом із країнами Балтії, Польщею, Румунією, Молдовою.

"Тобто вони хочуть створити пояс безпеки на чолі з Україною з урахуванням її військових можливостей", - вважає Кочетков.

І, по-третє, США зацікавлені в економічній співпраці з Україною, адже після війни країна буде досить стрімко розвиватися.

"Насамперед корпорації США сподіваються взяти участь у відновленні України, а також взаємодіяти у військовій сфері", - резюмував Кочетков.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Кочетковим:

Як повідомляв Главред, Кочетков також спрогнозував катастрофічні наслідки для країн Заходу, якщо країна-агресор Росія захопить Україну та візьме її під свій контроль.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Що зараз відбувається на фронті

Російська окупаційна армія збирається використовувати в Україні тактику "тисячі порізів", тобто проводити безліч маленьких операцій замість великих наступів. Про це пише німецьке видання Spiegel. Як ідеться у статті, армія РФ планує атакувати українські позиції по всій лінії фронту, а також завдавати ударів по інфраструктурі України. Також російські агенти збираються провокувати розбрат серед українського населення.

Журналісти The Wall Street Journal писали про те, що Росія навесні може піти в наступ, а війна вступила в нову фазу.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти можуть відновити наступ у районі Авдіївки, хоча на початку березня Сили оборони України змогли закріпитися на захід від міста і уповільнити просування ЗС РФ.

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