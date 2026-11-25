Ви дізнаєтеся:
- Якої сили буде магнітна буря
- Скільки днів триватиме геомагнітний шторм
У найближчий час очікується посилення геомагнітної активності через наближення викиду корональної маси. Про це повідомили дослідники Британської геологічної служби.
За їхніми даними, вже 26-27 листопада на Землі почнеться магнітна буря рівня G1. Вона, попередньо, буде затяжною. Шторм триватиме щонайменше до 28 листопада.
Ці дані підтверджує і meteoagent. Сьогодні, 25 листопада, К-індекс 3 ще на зеленому рівні. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на червоному рівні.
Але вже 26 та 27 листопада К-індекс підвищиться до 5, тобто червоного рівня, що відповідає магнітній бурі.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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