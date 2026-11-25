Дослідники назвали причину нової магнітної бурі.

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Прогноз магнітних бур 26-28 листопада / Фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якої сили буде магнітна буря

Скільки днів триватиме геомагнітний шторм

У найближчий час очікується посилення геомагнітної активності через наближення викиду корональної маси. Про це повідомили дослідники Британської геологічної служби.

За їхніми даними, вже 26-27 листопада на Землі почнеться магнітна буря рівня G1. Вона, попередньо, буде затяжною. Шторм триватиме щонайменше до 28 листопада.

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Магнітні бурі 26-28 листопада / фото: скріншот

Ці дані підтверджує і meteoagent. Сьогодні, 25 листопада, К-індекс 3 ще на зеленому рівні. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на червоному рівні.

Але вже 26 та 27 листопада К-індекс підвищиться до 5, тобто червоного рівня, що відповідає магнітній бурі.

Геомагнітна активність 25-27 листопада / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

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