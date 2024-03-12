РФ втратила в Україні 300 тисяч військових, але час грає на користь Путіна - розвідка США

Країна-агресор Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни.

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Путін, найімовірніше, вважає, що його загальний розрахунок щодо війни працює / Колаж: Главред, фото: МО РФ, сайт Кремля

Початкові плани країни-агресора РФ в Україні провалилися, і окупаційна армія зазнала величезних втрат. Однак час починає грати на користь Росії, й кремлівський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, вважає, що його загальний розрахунок щодо війни працює. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді розвідувальної спільноти США.

Як повідомляє американська розвідка, Росія втратила в Україні близько 300 тисяч військових, передає Європейська правда.

"Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни - близько 300 тисяч серед особового складу (в оригіналі вжите слово casualties, що використовується для позначення і безповоротних, і санітарних втрат, - ред.), тисячі танків та іншої бронетехніки", - ідеться у звіті.

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Прогнозується, що виснаження військових, нестача особового складу, низький моральний дух і далі будуть проблемою для російської армії.

Водночас літні контрнаступальні операції України вдалося зірвати, і поточна ситуація починає грати на користь країни-агресора.

Зокрема, російський ОПК поступово нарощує виробництво далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дасть змогу Росії тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності.

Також армія РФ домагається незначних, але постійних успіхів на полі бою з кінця 2023 року і виграє від невизначеності з приводу того, на яку західну допомогу надалі може розраховувати Україна.

"Президент Володимир Путін імовірно вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги в цій війні працює і що західна, зокрема американська, допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС", - ідеться в документі.

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 12 березня 2024 року орієнтовно становили:

особового складу - близько 425 890 (+910 за добу) осіб;

танків - 6747 (+8);

бойових броньованих машин - 12901 (+27);

артилерійських систем - 10522 (+23);

РСЗВ - 1016;

засобів ППО - 713 (+2);

літаків - 347;

вертольотів - 325;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8184 (+43);

крилатих ракет - 1920 (+1);

кораблів - 26;

підводних човнів - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13870 (+44);

спеціальної техніки - 1691 (+5).

​Втрати армії РФ на війні в Україні ​ / Фото: Главред

Раніше речник Генерального штабу Збройних сил України старший лейтенант Андрій Ковальов повідомив, що загальні втрати російських військ, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, яких зазнає противник під час ведення бойових дій. Зокрема, це безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, країна-агресор РФ може вести війну з Україною в її нинішніх масштабах ще 2-5 років. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на оцінку НАТО.

Зокрема, у 2023 році 21% усіх федеральних витрат пішли на потреби армії загарбників - порівняно з 14% у 2020 році. Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає ще більшу частку витрат - понад 29%. За оцінкою естонської розвідки, виробництво артснарядів РФ зросло з 400 тисяч до 600 тисяч, "що більше, ніж спільне виробництво снарядів США та Європи".

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