'Не бачимо світла в кінці тунелю': Боррель висловився про війну в Україні

Європейський Союз запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину.

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Інтенсивність бойових дій на фронті зростає, незважаючи на санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Незважаючи на суттєві санкції Європейського союзу проти Росії, війна проти України триває і інтенсивність бойових дій зростає. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на транспортному інвестиційному форумі ЄС - Центральна Азія.

Боррель вважає, що війна в Україні є яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН, таких як суверенітет, незалежність та територіальна цілісність. За його словами, це єдиний спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - наголосив він. відео дня

Щодо санкцій, представник ЄС підкреслив, що вони були введені для послаблення військової машини Росії. Однак, навіть з такими обмеженнями, ворожі дії продовжуються, а війна не має видимого кінця.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", - зазначив Боррель.

Він також наголосив на необхідності повної співпраці партнерів для ефективності антиросійських санкцій. Політик також закликав до посилення координації між країнами ЄС та їх партнерами з метою забезпечення ефективності санкційного режиму.

"Ми уважно стежимо за торгівлею між нами, між країнами Центральної Азії, з ними та Росією. Ми намагаємося проаналізувати, які саме механізми дозволяють обходити санкції. Ми маємо посилити нашу співпрацю з цього приводу", - додав Боррель.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, Кабмін України планує внести на розгляд РНБО пропозиції щодо введення секторальних санкцій проти Росії на 50 років. Серед запропонованих заходів - заборона повітряних сполучень та в'їзду автотранспорту з Росії, а також обмеження ввезення залізничного рухомого складу, пов'язаного з російською державою.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про введення санкцій проти трьох організацій з Росії та однієї фізичної особи, які були причетні до передачі та випробування балістичних ракет Північної Кореї проти України. Блінкен підкреслив, що США уважно відслідковують будь-яку підтримку, яку Росія надає КНДР в обмін на таку зброю

Незважаючи на санкції, Росія продовжує виробляти зброю та нарощує виробництво. Країна-агресорка обходить обмеження і це дозволяє їй продовжувати війну. Російський імпорт з січня по жовтень 2023 року зменшився лише на 10% порівняно з показниками до лютого 2022 року.

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