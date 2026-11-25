Кличко закликав киян залишатися в укриттях, екстрені служби працюють на місцях влучань.

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Які наслідки удару РФ по Києву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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РФ атакувала Київ балістичними ракетами

У Деснянському районі зафіксовано три влучання

Щонайменше три людини постраждали

Країна-агресор Росія пізно ввечері 25 листопада атакувала Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі столиці зафіксовано щонайменше три влучання. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях", - написав він. відео дня

За його словами, у Деснянському районі зафіксовано влучання в будівлю на території промзони. Згодом з'явилися дані про ще один приліт.

"Також у Деснянському районі, попередньо, влучання в іще одну нежитлову будівлю. Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі", - наголосив мер.

Пізніше Кличко додав, що у Деснянському районі зафіксовано влучання в торгівельний центр. Також є постраждалі.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували. Один поранений - у тяжкому стані. Балістична атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Коли РФ може масовано атакувати Україну

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія може атакувати Україну балістичними ракетами та сотнями дронів уже найближчої ночі. Якщо ж до удару залучать стратегічну авіацію, масований обстріл може відкластися до кінця тижня.

За його словами, ні масштаб, ні характер нинішньої підготовки поки не відрізняються від попередніх атак.

"Вони готуються на сьогоднішній день, як зазвичай, нічого особливого ми тут не бачимо. Вони готують декілька десятків балістичних ракет. Мається на увазі таких, як "Онікс", "Циркон" або ракети "Іскандер"", - зазначив він.

Циркон / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 листопада російська окупаційна армія атакувала дроном маршрутний автобус на трасі біля села Федорівка Чугуївського району на Харківщині. Унаслідок удару одна людина загинула, ще семеро - дістали поранень.

У Шевченківському районі Києва пізно ввечері 24 листопада уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Також зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.

Вдень 24 листопада ворожий безпілотник атакував залізничну станцію Коростень на Житомирщині. Уламки дрона вбили одну людину, ще двоє - зазнали поранень. На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд.

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