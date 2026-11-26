На 15 поверсі спалахнула пожежа. Відомо про трьох постраждалих. Ще одне влучання зафіксували в Холодногірському районі.

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​ Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Що сталося:

Дрон РФ влучив у багатоповерхівку в Новобаварському районі

На 15 поверсі горить квартира, під завалами можуть бути люди

Відомо про трьох постраждалих

Вранці 26 листопада російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житлову багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова. На 15 поверсі спалахнула пожежа, під завалами можуть перебувати люди.

Відомо щонайменше про трьох постраждалих. Ще одне влучання зафіксували в Холодногірському районі міста. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Перше повідомлення про удар мер опублікував після 5-ї ранку.

"Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа", - написав Терехов.

За кілька хвилин він повідомив про ще одне влучання - у Холодногірському районі. Наслідки там уточнюються, на місцях працюють відповідні служби.

Що відомо про постраждалих

Близько 05:46 Терехов оновив інформацію про наслідки удару по Новобаварському району.

"У Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Наразі відомо про трьох постраждалих", - написав мер.

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку Харкова. Станом на ранок офіційних даних про загиблих немає, інформація про наслідки уточнюється.

Оновлено. Внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула, повідомив Терехов о 06:56.

Станом на 07:12 ще одне тіло загиблої людини знайдено у квартирі, куди влетів ворожий "шахед".

Як окупанти атакують Харків останніми днями

Удари по місту тривають майже щодоби. За даними міської та обласної влади:

24 листопада реактивний "Шахед" вдарив по Слобідському району, ще один дрон упав на відкриту територію в Немишлянському районі;

25 листопада окупанти двічі атакували дронами Слобідський район, постраждав 26-річний чоловік, ще одне влучання реактивного дрона було в Індустріальному районі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Які цілі можуть уражати "Шахеди"

Фахівець з радіотехнологій і дронів Сергій "Флеш" Бескрестнов ще влітку попереджав про нову загрозу. За його словами, реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням мають обмежену дальність, але в зоні досяжності можуть атакувати як нерухомі, так і рухомі цілі.

"Як ви знаєте, велику загрозу зараз становлять реактивні „Шахеди" з онлайн-керуванням. Наразі такі „Шахеди" мають обмеження щодо дальності керування, пов'язані з особливостями технології. Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки „Шахедів" з онлайн керуванням. У цій зоні „Шахед" може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі", - пояснив Бескрестнов.

Експерт також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про укриття для людей.

"Червона зона - зона ризику", - наголосив Бескрестнов.

Обстріли Харкова - новини

Як повідомляв Главред, уночі 20 листопада російська окупаційна армія вдарила по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання дрона постраждали четверо людей, у будівлі вибито понад 50 вікон. Це не перший удар по харківських лікарнях цього місяця - на початку листопада окупанти атакували медзаклад у Немишлянському районі.

Житлові висотки Харкова також регулярно потрапляють під удари російських дронів. Зокрема, 12 жовтня ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці в Харкові, спричинивши руйнування. Пошкоджень зазнали верхні поверхи будинку.

Згодом під удар потрапила висотка в Основ'янському районі. Тоді внаслідок влучання дрона постраждали двоє людей, серед них 4-річний хлопчик.

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