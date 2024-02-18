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"Усе вирішиться за 3 місяці": гучна заява Борреля щодо війни в Україні

Олексій Тесля
18 лютого 2024, 20:10
Головний дипломат Євросоюзу закликав перейти на новий рівень підтримки воюючої країни.
Жозеп Боррель, українські військові
Жозеп Боррель висловився з приводу війни в Україні / УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель висловився щодо ймовірних перспектив розвитку ситуації на полі бою в Україні.

За його словами, ситуація може бути вже "вирішена через 3 місяці". Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє Euronews.

Водночас головний дипломат Євросоюзу закликав перейти на новий рівень підтримки країни, що воює, і зазначив, що політики блоку і європейське суспільство ще не усвідомили, що "перебувають у стані війни", а часу на чергові саміти вже немає.

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"Ми коливалися в питаннях поставок, можливо, занадто багато, занадто часто. Два роки тому ми були готові послати каски. Зараз ми передаємо F-16, але минуло вже два роки. Якби ми ухвалили це рішення швидше, можливо, ситуація на фронті була б іншою", - наголосив він.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки вважає, що ЄС "не зможе відігравати геополітичну роль, якщо не буде готовий захистити себе".

Боррель додав, що найважливіші геополітичні виклики, які стоять сьогодні перед єдиною Європою, пов'язані з Україною, сектором Газа і глобальним Півднем, а також власною обороноздатністю.

Раніше Боррель сказав про те, що РФ піде в новий наступ уже в березні. Захід повинен надати Україні всі інструменти, щоб відбити російські атаки, підкреслив Боррель.

Нагадаємо, Боррель раніше заявив про те, що Путін провалився в Україні, але не знає кордонів. Війська агресора Росії могли б опинитися біля кордонів Європи, від цього нікому не стало б краще, сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз надасть Україні 50 мільярдів доларів. Відповідне рішення ухвалили 1 лютого. Київ отримає підтримку кількома траншами. Лідери всіх 27 країн досягли консенсусу з цього питання.

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Жозеп Боррель війна Росії та України
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