Білоруський диктатор стверджує, що Генштаб РФ не попереджав його про підготовку вторгнення в Україну.

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Лукашенко намагається виправдатися за війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Ключові тези:

Лукашенко показав на карті, де проходили навчання у 2022 році

Диктатор заявив, що Генштаб РФ не повідомляв йому про вторгнення

Союзник Путіна запитав, чому він мав зупиняти росіян

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не має стосунку до початку повномасштабної війни країни-агресора РФ проти України.

В інтерв’ю французькому виданню Le Point він дістав карту Білорусі й спробував довести, що російські війська перебували в країні виключно заради навчань. За його словами, спільні білорусько-російські навчання у 2022 році відбувалися в Брестській та Гомельській областях, і він показав на карті, де саме.

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За версією Лукашенка, після завершення маневрів російські військові мали покинути Білорусь залізницею та автошляхами. Однак частина підрозділів нібито змінила маршрут і рушила в напрямку Києва.

Лукашенко стверджує, що не знав про плани російського керівництва розпочати повномасштабне вторгнення.

"Я абсолютно не маю жодного стосунку до початку війни. Зрозумійте мене. Ми до цієї війни не маємо жодного стосунку", - заявив білоруський диктатор.

Чому Лукашенко не зупинив російські війська

Фактично Лукашенко переклав відповідальність за використання білоруської території на Москву. Він назвав наступ проти України виключно російською військовою операцією, про плани якої його нібито не поінформували.

Разом з тим білоруський диктатор спробував виправдати те, що не перешкоджав росіянам використовувати територію Білорусі для вторгнення.

"А чому я мав зупиняти росіян і воювати за Україну?", - сказав він.

Хто на думку диктатора має вирішувати, як закінчувати війну

Лукашенко також пояснив хто має займатися закінченням війни. На його думку, РФ, Україна і Білорусь могли б домовитися набагато швидше, якби не втручалися європейські держави в переговорний процес. Про це йдеться у відеоблозі заступника головного редактора сайту Главред Марії Тупік.

Він заявив, що майбутнє регіонів мають визначати три слов'янські народи. Але тут Лукашенко упустив одну важливу деталь: з цих трьох держав Росія веде війну проти України, Білорусь є її союзником, а Україна захищає власну територію. Тому назвати такий формат переговорами трьох нейтральних сторін було б складно.

Окремо варто звернути увагу на те, як білоруський диктатор зневажливо говорить про українського президента Володимира Зеленського.

"Лукашенко говорить про нього так, начебто українського президента можна просто взяти, посадити в літак і доставити на потрібну адресу. Як дипломатичну посилку. Або як ту ж валізу", - йдеться у блозі.

Чому Лукашенко заперечує причетність до війни

Білоруський політолог, директор Центру політичного аналізу та прогнозування Павло Усов раніше в інтерв’ю Главреду зазначав, що Мінськ фактично втратив самостійність у відносинах із Кремлем.

"Білорусь придушена і фактично стала проксі російських гібридних операцій на Заході", - підкреслив експерт.

Говорячи про мотиви білоруського диктатора, політолог звернув увагу на його прагнення повернутися в міжнародну політику.

"Психологічно для Лукашенка, як для досвідченого диктатора, важливе зовнішнє визнання", - пояснив Усов.

При цьому, за оцінкою експерта, така тактика вже приносить Лукашенку певні результати.

"Лукашенко отримує очевидні дивіденди - як політичні, так і в питанні санкцій, відновлюється його суб’єктність", - резюмував Усов.

Заяви Лукашенка щодо війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 листопада Лукашенко заявив, що готовий разом із Володимиром Зеленським полетіти до Москви на переговори з Володимиром Путіним. Білоруський диктатор запропонував себе як гаранта безпеки українського президента. Він пообіцяв Зеленському захист під час такої поїздки.

Президент України відреагував на цю ініціативу того ж дня. Зеленський запропонував Лукашенку взяти Путіна і прилетіти до Києва. За словами Зеленського, Україна теж гарантує їм безпечний прийом.

Раніше білоруський диктатор робив заяви про військові плани Мінська. У вересні Лукашенко заявив про підготовку Білорусі до війни та згадав про мобілізацію. При цьому він стверджував, що не планує нападати на сусідні країни.

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