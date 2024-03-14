Ополченці йдуть війною проти Путіна: що відбувається на кордоні та чого чекати

Російські повстанці почали здійснювати масштабну операцію в Бєгородській області, коли Путін був цілком зайнятий своєю агітацією.

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Наразі на кордоні тривають жорсткі бої / Фото: telegram russvolcorps

Уже кілька днів тривають активні бойові дії на українсько-російському кордоні, під час яких російським добровольчим рухам ("РДК", "Сибірський батальйон" і легіон "Свобода Росії"), згідно з їхніми ж заявами, вдалося просунутися на кілька десятків км углиб Росії. Крім того, і це визнають уже росіяни, повстанцям вдалося взяти військовополонених.

Атаки повстанців на прикордонні спалахують не вперше. Але новий похід відбувається в період, коли Путін і його жорстка кремлівська система особливо вразливі - у місяць "президентських виборів". Главред пропонує ознайомитися з усією хронологією боїв і їхньою географією.

Хронологія боїв за російське прикордоння

Перші "рейди" російських повстанців почалися ще влітку 2023 року. Тоді все обмежилося добовими перестрілками і фотосесіями військових на тлі сільських забудов під Бєлгородом. Щоправда, не обійшлося без "двохсотих" з боку Росії.

відео дня

Повстанці зазначали, що їхня початкова мета була показати, наскільки "дірявою" є російська прикордонна ділянка, що не могло не вдарити по самолюбству Кремля, який весь час у всьому "перемагав".

Україна неодноразово наголошувала, що не має стосунку до повстанських формувань. Це ж у всіх своїх заявах наголошували самі бійці.

Мапа просування

Географія походів РДК та інших дружніх до України військових формувань завжди однакова - це північний кордон України (Сумська, Харківська області), а отже - райони російських Бєлгородської та Курської областей відповідно.

Наразі, згідно з повідомленням "РДК", російські повстанці ведуть бої біля сіл Сподарюшине та Козинки. Слід зазначити, що раніше OSINT-спільнотою було геолоковано відео, на якому війська РФ вивішують біля своїх позицій у Сподарюшиному білий прапор.

Російські військові вивісили білий прапор - дивіться відео:

Бої ведуться не тільки за допомогою бронетехніки, а й у супроводі ударних дронів.

Саме прикордонні регіони Росії надають найбільшу підтримку окупантам - починаючи з розгортання тренувальних таборів і закінчуючи військовою інфраструктурою, що обслуговує загарбників. Неодноразово Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски ракет, наприклад, з Бєлгородської області в бік материкової України.

У Бєлгороді "гучно"

Крім безпосередньо фізичних боїв повстанських формувань із кадровими російськими військовими на кордоні, до російських обласних центрів, які є сусідами з Україною, вже долітає артилерія.

Приміром сьогодні, 14 травня, низка російських пабліків скаржилися на обстріли Бєлгорода. Губернатор області навіть заявив про призупинку роботи місцевих ТЦ. У мережі тим часом з'явилися десятки знятих очевидцям відео, як по місту буквально "прилітають" снаряди. Тобто, аналоговнєтна система ППО росіян, яка донедавна тільки тим і займалася, що збивала під час "дружнього вогню" свої літаки, виявилася "нестресостійкою" перед новим викликом - справжніми бойовими діями.

Вибухи в Бєлгороді 14 травня - дивіться відео

Але в цьому сенсі повстанці вчинили з цивільним населенням РФ вельми розсудливо. Напередодні обміну вогнем із російськими військовими ті закликали місцевих мешканців сховатися в укриттях або покинути місто.

Ба більше, "РДК" та інші формування вже ввечері 14 травня оголосили про запуск гуманітарного коридору для цивільних, оскільки, мабуть, передбачають масштабніші бої з путінською армією.

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

"Зірвати вибори"

Українські спецслужби, зокрема ГУР, неодноразово наголошували, що російські повстанці діють самостійно. В останньому коментарі начальник штабу "РДК" Олександр "Фортуна" наголосив, що планування та реалізацію операцій на території РФ виконують винятково РДК, легіон "Свобода Росії" або Сибірський батальйон. ЗСУ забезпечують підтримку, зокрема логістичну, лише на території України, надаючи боєприпаси та підвозячи паливо.

Особливим знущанням над російським військовим командуванням відзначився секретар РНБО України Олексій Данілов. Він відповів, що повстанці просто "поїхали проголосувати" на виборах Путіна.

12 березня у ЗСУ зазначили, що операція російських добровольців може створити необхідний імпульс, який ще проявить себе у неординарних ситуаціях у РФ у майбутньому.

Загалом у операцій повстанських формувань на кордоні окреслилося одразу кілька цілей. По-перше, це відтягування резервів ЗС РФ у самий розпал їхнього наступу, а по-друге - зрив "виборів", про що раніше в ефірі 24 каналу заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський на позивний "Лютик".

"Ми спостерігаємо за першим актом "пригодницької новели". Найцікавіше попереду. Ми готові до різного розвитку подій. Якщо зірвемо "вибори" в частині Курської та Бєлгородської областей - це буде непоганий результат. Міжнародна спільнота не повинна визнавати Путіна як легітимного президента. Ми повинні показати, що з цим можна боротися", - висловився він.

Російський добровольчий корпус уже анонсував "масовану атаку по путінських військових" 15 березня.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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