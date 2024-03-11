WSJ: Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років

Водночас аналітики вважають "роздутими" показники самих росіян з виробництва зброї.

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У Росії все ще є ресурси виробляти власну зброю / Колаж Главреда: Фото: Повернись живим, 22 окрема механізована бригада

Хоча оборонні потуги Росії через західні санкції і мобілізацію трудового ресурсу Путіним стикаються з чималими проблемами, країна-агресорка може вести війну з Україною у її нинішніх масштабах ще 2-5 років, пише WSJ з посиланням на оцінку НАТО.

Зокрема, у 2023 році 21% усіх федеральних витрат пішли на потреби армії загарбників - у порівнянні з 14% 2020 року. Федеральний бюджет на 2024 рік передбачає ще більшу частку витрат - понад 29%. За оцінкою естонської розвідки, виробництво артснарядів РФ зросло з 400 тисяч до 600 тисяч, "що більше, ніж спільне виробництво снарядів США і Європи".

За оцінкою НАТО, "Росія, імовірно, зможе підтримувати свої військові зусилля іще протягом 2-5 років у нинішніх масштабах". Ідеться саме про виробництво Росією її власного озброєння.

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Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

На думку деяких західних аналітиків, показники військового виробництва у Росії насправді є "роздутими", оскільки ВПК РФ переживає нестачу робочої сили і зниження якості виготовленої зброї. Це у недалекому майбутньому може призвести до ще більшої залежності Росії від поставок озброєння з Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Зокрема, як зауважив дослідник Шведського університету оборони Оскар Йонссон, "вражаючі (показники) виробництва" невдовзі обовʼязково зазнають стагнації.

При цьому аналітики повʼязують загарбання росіянами Авдіївки зі збільшенням виробництва артилерійських снарядів російським військово-промисловим комплексом. Тоді як здатність РФ переозброїтися після війни буде загрожувати безпеці інших країн - її сусідок.

Путін не готовий до переговорів "на рівних"

Попри те, що російські високопосадовці на усіх публічних майданчиках розносять плітки про нібито готовність сісти за стіл переговорів з Україною, Кремль на чолі з Путіним не готовий до жодних компромісів та поступок й переслідує ціль загарбання усієї України.

"Росія поки що не досягла цілей "спецоперації", тому що одна з них - це денацифікація, що означає заборону всіляких неонацистських рухів", - заявив російський диктатор в інтервʼю Такеру Карлсону.

В ОП, як і сам Володимир Зеленський, неодноразово підкреслювали, чим небезпечний "мир" на умовах Путіна.

Наступною ціллю для окупації Росії може бути одна з країн Балтії, вважають аналітики, і з ними погоджуються самі представники урядів цих країн. Тоді як французький президент Еммануель Макрон з "миролюбної" риторики перейшов до "войовничої" - одним із перших запропонувавши ввести в Україну війська у разі наступу Росії на Київ чи Одесу.

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