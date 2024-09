Цікавить капітуляція України: чому РФ симулює інтерес до переговорів – ISW

Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали низку подій. Насамперед інтерв'ю президента Володимира Зеленського журналістам New Yorker про План перемоги України. У ході розмови глава держави заявив, що Росія не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах та симулює інтерес до переговорів.

Зеленський наголосив, що Україна запросила РФ взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі.

22 вересня речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "альтернативи" російській перемозі в Україні немає, повторивши небажання РФ вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України. Також Пєсков назвав НАТО та Захід "колективним ворогом".

Крім того, речник МЗС РФ Марія Захарова нещодавно заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких "таких самітах".

Підсумовуючи, Інститут вивчення війни вважає, що Кремль не зацікавлений у сумлінних мирних переговорах з Україною.

На думку аналітиків, Москва використовуватиме концепцію "мирних планів" і "переговорів" лише для того, щоб спонукати Захід чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.