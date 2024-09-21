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Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією

Андрій Ганчук
21 вересня 2024, 11:36оновлено 21 вересня, 13:19
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Україна вже підготувала три пункти плану, на базі якого Київ буде готовий говорити з Росією в будь-якому форматі, сказав Володимир Зеленський.
Зеленський, Росія
Україна готова говорити з Росією на базі свого плану перемоги - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна веде роботу над підготовкою плану перемоги, який стане стартом і фундаментом для перемовин з агресором Росією в будь-якому форматі. Три пункти плану вже готові. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включно з найближчими, які на нашому боці та завжди проти російської агресії, - всі сказали, що Росія має бути на другому Саміті. Тому що воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", - розповів українські гарант на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 20 вересня, повідомляє РБК-Україна.

Три пункти плану готові

За словами глави держави, Україна працює над планом, три пункти з якого вже готові.

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"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн"

Зеленський також нагадав, що Україна вже провела зустрічі із партнерами у рамках різних форматів.

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн", - додав він.

План буде готовий на початку листопада

Президент акцентував увагу на тому, що мирний план України має бути готовий до початку листопада, і на його базі Київ буде готовий говорити з Москвою.

"І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі - ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну", - пояснив ситуацію гарант.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що станом на сьогодні Росія має намір продовжувати війну.

Мирний план України - головні новини за темою:

Україна до кінця листопада має намір розробити план миру, говорив ще у липні Володимир Зеленський. Він зазначив, що потрібно зберегти єдність західного світу щодо питання війни, щоб Москва навіть не сподівалася на інші варіанти розвитку подій.

Наступного тижня Зеленський вирушить до США і представить Байдену план миру. Крім того, він зустрінеться з кандидатами на пост президента Штатів Камалою Харіс і Дональдом Трампом.

Крім того, Зеленський розповів про план перемоги України. Запуск механізмів, які пропонує Київ, залежить від позиції США. Документ передбачає швидкі й упевнені дії, спрямовані на допомогу українській державі з жовтня по грудень.

Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією
Коротко про формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори з Росією
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