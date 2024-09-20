Переговори почнуться з осені: Клочок розповів про перспективи миру в Україні

Не в залежності від присутності представників РФ на другому Саміті миру, Україна розпочне переговорний процес.

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Попри перспективу завершення війни Україна готується підтримувати армію надалі / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, скріншот

Протягом останній декількох місяців Україна, західні союзники та навіть країна-агресор Росія активно обговорюють можливість мирних переговорів. Хоча у ворога це закінчується пустими обіцянками і заявами, інші сторони цілком серйозно підходять до цього питання.

Попри це у планах Україні і надалі продовжувати підтримувати боєздатність армії протягом 2025 року. Захід теж налаштований на продовження підтримки українського війська.

Про це в інтервʼю Главреду розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок. За його словами, Путін також підписав указ про збільшення особового складу армії, що свідчить про готовність воювати далі.

Однак, на відмінну від РФ, Україна хоче розпочати переговори про встановлення миру під час другого Саміту миру, який відбудеться у листопаді. Навіть якщо росіяни не візьмуть в ньому участь, будуть інші країни, завдяки яким переговорний процес запустять.

"Це згадані мною Індія, Туреччина, Китай та Бразилія. І цей переговорний процес триватиме саме у такому ключі. Умовно кажучи, другий Саміт світу відбувається у листопаді, наступний – у грудні, ще один – у січні, і весь процес затягуватиметься. Вони виставлятимуть умови нам, ми – їм, буде тиск, будуть удари як на території Росії, так і на території України", - пояснив аналітик.

Дивіться відео про можливість переговорів та закінчення війни в Україні у найближчі роки:

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Можливість мирних переговорів з Росією

Нагадаємо, що Україна неодноразово наголошувала на важливості досягнення справедливого миру, ще до першого Саміту миру, однак Російська Федерація не готова до проведення реальних переговорів. Як заявив секретар РНБОУ Олександр Литвиненко, стратегічна культура російського керівництва відрізняється від звичного, демократичного підходу.

Декларація Саміту миру / Інфографіка: Главред

Попри це чимало союзників України шукають шляхи для проведення переговорів між Україною та РФ. Нещодавно лідер парламентської фракції Соціал-демократична партія Німеччини Рольф Мютценіх, головою якої є канцлер Олаф Шольц, запропонував ініціювати створення контактної групи для переговорів між Україною і Росією.

Раніше повідомлялося про те, що російські чиновники, в свою чергу, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні. При цьому в Кремлі демонструють небажання Росії брати участь у сумлінних переговорах з Україною, критикуючи мирну формулу президента Володимира Зеленського.

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