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"Не схвалювали": президент Ірану видав нахабну заяву щодо війни РФ з Україною

Олексій Тесля
23 вересня 2024, 21:21
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Тегеран хоче провести переговори з країнами Заходу, запевняє Масуд Пезешкіан.
'Не схвалювали': президент Ірану видав нахабну заяву щодо війни РФ з Україною
В Ірані відповіли на звинувачення в постачанні ракет РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про те, що Тегеран нібито не постачав Москві балістичні ракети, які можуть використовуватися для ударів по Україні.

За його словами, Іран ніколи не підтримував російське вторгнення в Україну. Про це він сказав журналістам на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає The Guardian.

Водночас президент Ірану стверджує, що Тегеран хоче провести переговори з країнами Заходу щодо війни в Україні.

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"Ми готові сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", - додав Пезешкіан.

Відносини Ірану та Росії та роль Тегереана у війні РФ в Україні

До літа 2022 року Іран займав позицію нейтралітету щодо війни в Україні, якоюсь мірою схожу з позиціями Китаю та Індії.
19 липня під час візиту Путіна вищий керівник Ірану Алі Хаменеї назвав агресивні дії Кремля проти України "превентивними заходами", прямо змінивши офіційну позицію на проросійську.

На тлі вторгнення РФ в Україну зміцнилося економічне співробітництво між Іраном та Росією. Так, за даними агентства Tasnim, на початок жовтня експорт товарів з Ірану в Росію зріс на 70%. А товарообіг між країнами за вісім місяців 2022 року зріс майже на 40%. Обидві сторони не приховували, що це стало наслідком санкцій, накладених на Росію США та ЄС.

У липні 2022 року, під час візиту Володимира Путіна в Тегеран, між Іраном та Росією було укладено договір про стратегічне партнерство.

Росія почала постачання нафтопродуктів до Ірану, а російська корпорація "Газпром" інвестує в нафтогазовий сектор Ірану 40 млрд доларів. До Росії, за його словами, будуть експортуватися іранські автомобілі, запчастини та авіадеталі. Крім того, було досягнуто домовленості про підписання Іраном угоди про зону вільної торгівлі з Євразійським економічним союзом.

Посилилася і військово-економічна співпраця між країнами. У травні 2023 року експерти Інституту вивчення війни звернули увагу на повідомлення про намір Москви придбати додаткові безпілотники в Ірані - після того, як російські військові використовували для атак на українську інфраструктуру більшість із 400 іранських безпілотників, придбаних із серпня 2022 року. Зі свого боку іранські ЗМІ повідомили про отримання першої партії російських багатоцільових винищувачів Су-35.

Згідно з оцінкою анонімного високопоставленого чиновника Виконавчого офісу президента США, озвученою виданню The New Yorker на початку листопада 2022 року, Іран був повністю залучений у війну в Україні.

Передача Іраном передав балістичні ракети РФ

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їх успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

У Пентагоні також підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

'Не схвалювали': президент Ірану видав нахабну заяву щодо війни РФ з Україною
/ Инфографика: Главред

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