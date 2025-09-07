'Їхні втрати мають відчуватися': Зеленський про відповідь на масовані удари РФ

Важливо, щоб заяви лідерів держав були продовжені сильними діями, каже президент.

https://glavred.net/ukraine/ih-poteri-dolzhny-oshchushchatsya-zelenskiy-ob-otvete-na-massirovannye-udary-rf-10696091.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував масовані удари РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Важливе із заяв Зеленського:

Росія намагається завдати болю Україні, і удари більш нахабні

Дефіцит бензину в РФ та інші економічні проблеми - відповідь на удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість продовження слів підтримки світових лідерів подальшими санкціями та тарифами, запровадженими проти Росії як тиск за її агресію.

"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія намагається завдати болю Україні, і удари більш нахабні", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

відео дня

Глава держави наголошує - важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями, а саме, санкціями проти Росії, проти пов'язаних із Росією осіб і сильними тарифами та іншими обмеженнями на торгівлю з РФ.

За словами Зеленського, масований удар РФ є чіткою ознакою, що Путін випробовує світ - приймуть вони це чи змиряться.

"Тому їхні втрати мають відчуватися. Саме це переконливо. А також - наша далекобійність. Путін не хоче переговорів, явно ховається від них, тому дефіцит бензину в Росії та інші економічні проблеми - логічна відповідь на російські відмови йти на припинення вогню, на зустріч лідерів", - наголосив президент.

/ Главред

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

/ Скриншот

Чи може Путін закінчити війну: відповідь аналітиків

Володимир Путін, навіть після переговорів із Дональдом Трампом на Алясці, залишився при колишній думці про війну в Україні. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, він так само називає вторгнення "СВО", не визнає український суверенітет і не висловлює зацікавленості в чесному мирному процесі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про жорсткі кроки після обстрілу Києва. США планують більш жорсткі заходи проти Москви, щоб змусити припинити військові дії в Україні.

Як повідомлялося раніше, у Трампа погрожують Путіну після удару РФ. Захід може об'єднати зусилля в спробі "обрушити" російську економіку, каже Скотт Бессент.

Раніше Главред писав, що в ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Україну ракетами і дронами. Під ударом перебували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук, Одеса, Харків, Старокостянтинів, а також інші населені пункти.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред