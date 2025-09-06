Вибухи і 'прильоти' в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

Головне із заяв Зеленського:
- Зеленський заявив про затягування війни з боку країни-агресора РФ
- У вересні РФ застосувала понад 1300 ударних БпЛА, 900 КАБів і 50 ракет
Президент України Володимир Зеленський заявив про затягування війни з боку країни-агресора РФ.
"Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс", - наголосив він у зверненні.
Глава держави переконаний, що на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу.
"Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою і газом", - йдеться повідомленні.
Він укотре наголосив на необхідності посилення санкційного тиску, постачання зброї для України. "Тривалий мир вимагає дієвих і справжніх гарантій безпеки", - йдеться в повідомленні.
Обстріли України: що відомо
Зеленський повідомив, що лише від початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до півсотні ракет різних типів.
Протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по 14 областях:
- Чернігівської;
- Харківської;
- Одеської;
- Херсонській;
- Київській;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській;
- Хмельницькій;
- Житомирській;
- Волинській;
- Івано-Франківській;
- Рівненській;
- Львівській.
Вибухи лунали практично у всіх регіонах України.
Масовані удари РФ: прогноз експерта
Росія продовжує використовувати тактику комбінованих ударів із застосуванням ракет і безпілотників, прицільно атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури та енергетичної системи України. Про це повідомив військовий аналітик і полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.
Він зазначив, що під час останньої нічної атаки удари було завдано не тільки по Києву, а й по інших областях країни.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.
Раніше спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.
Про персону: Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
