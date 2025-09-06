Вибухи і 'прильоти' в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

Лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, підкреслив президент.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-i-prilety-v-14-oblastyah-zelenskiy-o-detalyah-massirovannyh-udarov-rf-10695761.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський прокоментував російські обстріли / Колаж: Главред, фото ДСНС, УНІАН

Головне із заяв Зеленського:

Зеленський заявив про затягування війни з боку країни-агресора РФ

У вересні РФ застосувала понад 1300 ударних БпЛА, 900 КАБів і 50 ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив про затягування війни з боку країни-агресора РФ.

"Росія продовжує затягувати цю війну, намагається зробити з дипломатії відвертий фарс", - наголосив він у зверненні.

відео дня

Глава держави переконаний, що на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу.

"Абсолютно правий президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою і газом", - йдеться повідомленні.

Він укотре наголосив на необхідності посилення санкційного тиску, постачання зброї для України. "Тривалий мир вимагає дієвих і справжніх гарантій безпеки", - йдеться в повідомленні.

Обстріли України: що відомо

Зеленський повідомив, що лише від початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до півсотні ракет різних типів.

/ Інфографіка: Главред

Протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по 14 областях:

Чернігівської;

Харківської;

Одеської;

Херсонській;

Київській;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Кіровоградській;

Хмельницькій;

Житомирській;

Волинській;

Івано-Франківській;

Рівненській;

Львівській.

Вибухи лунали практично у всіх регіонах України.

Масовані удари РФ: прогноз експерта

Росія продовжує використовувати тактику комбінованих ударів із застосуванням ракет і безпілотників, прицільно атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури та енергетичної системи України. Про це повідомив військовий аналітик і полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов.

Він зазначив, що під час останньої нічної атаки удари було завдано не тільки по Києву, а й по інших областях країни.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під російським масованим ударом опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, а також окремі райони Вінницької, Київської та Чернігівської областей.

Раніше спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог заявив, що масштабна атака Росії на Київ ставить під загрозу мирні ініціативи Дональда Трампа.

Читайте також:

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред