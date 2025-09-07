"Російська економіка повністю завалиться": у Трампа погрожують Путіну після удару РФ

Захід може об'єднати зусилля у спробі "обвалити" російську економіку, каже Скотт Бессент.

Скотт Бессент наполягає на додаткових санкціях проти РФ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Бессента:

Країни Заходу можуть об'єднати зусилля у спробі "обвалити" російську економіку

США готові посилити тиск на Росію і чекають на реакцію Євросоюзу

Міністр фінансів США Скотт Бессент дав зрозуміти, що Вашингтон відкритий для співпраці з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій щодо країн, які купують російську нафту.

Як наголосив він в інтерв'ю NBC News, відповідаючи на запитання після масованого повітряного удару РФ, країни Заходу можуть об'єднати зусилля у спробі "обвалити" російську економіку.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами", - заявив американський політик.

На його думку, ситуація складається так, що українська армія має протриматися довше, ніж економіка РФ.

"Зараз ми беремо участь у перегонах між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка", - додав Бессент.

Він переконаний у тому, що, якщо США та Європейський союз запровадять додаткові санкції та додаткові мита для країн, які купують російську нафту, "російська економіка повністю завалиться, і це змусить президента [Росії] [Володимира] Путіна сісти за стіл переговорів".

Дивіться відео - заява Скотта Бессента:

Санкції проти РФ: думка експерта

Дипломат і керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що якщо Дональд Трамп найближчими десятьма днями все ж таки наважиться на запровадження санкцій проти Росії, це може призвести до серйозних і незворотних наслідків для російської економічної структури. Про це, за його словами, вже відкрито заявляють російські економісти.

Санкції проти РФ: новини за темою

Раніше в Сенаті пригрозили Путіну. Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп зміг вплинути на диктатора РФ Володимира Путіна, в результаті чого той погодився на особисту зустріч.

Як повідомляв Главред, Україна вдарила санкціями по тіньовому флоту Росії. Під санкції потрапили компанії, які перевозять нафту морем, займаються логістикою та обслуговуванням танкерного флоту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп висловився про те, чи подіють нові санкції на РФ. Росія може уникнути санкцій. Президент США сказав, що потрібно зробити для цього.

