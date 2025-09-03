Рус
Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

Анна Косик
3 вересня 2025, 09:14оновлено 3 вересня, 09:44
409
Атака триває досі, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА.
атака дронов
В ПС озвучили кількість збитих цілей / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 ОМБр

Що повідомили у ПС:

  • Росія атакувала Україну понад 500 повітряними цілями
  • Силам ППО вдалося збити, або подавити понад 450 цілей
  • Прильоти зафіксовано на 14 локаціях

У ніч на 3 вересня (із 16.00 2 вересня) країна-агресорка Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Як повідомили Повітряні Сили ЗС України, під час удару будо виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу.

відео дня

Чим ворог бив по Україні

Цієї ночі зафіксовано над Україною 502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 16 крилатих ракет Калібр та 8 крилатих ракет Х-101.

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні
Shahed - 136 / Інфографіка: Главред

Запускали їх окупанти з напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, Чауди, акваторії Чорного моря та повітряного простору Саратовської області і Краснодарського краю.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Скільки цілей вдалося збити

Попередньо, станом на 09.00, протиповітряна оборона збила, або подавила 451 повітряну ціль, а саме: 430 дронів, 14 крилатих ракет Калібр та 7 крилатих ракет Х-101.

ночной обстрел 3 сентября
Статистика збиття/подавлення ворожих повітряних цілей / фото: t.me/kpszsu

Скільки прильотів за ніч

Лише 3 ворожі ракети та 69 ударних безпілотників влучили по 14 локаціях на території України. Окрім цього зафіксовано падіння уламків на ще 14 локаціях.

У Повітряних Силах застерігають, що атака ще триває і в повітряному просторі досі є кілька російських дронів. Тому наразі потрібно дотримуватися правил безпеки та перебувати в укриттях.

Комбінована атака 3 вересня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 3 вересня Росія атакувала Україну спершу дронами, а потім і ракетами. Більшість безпілотників рухалися в напрямку західних регіонів країни.

Згодом стало відомо, що у Вишгороді уламки збитого дрона впали біля житлових будинків і спричинили пожежу. Унаслідок удару пошкоджено один автомобіль і вибито шибки в будинках.

Російські війська також атакували безпілотниками Знам'янку Кіровоградської області. Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, пошкоджено житлові будинки. Частина жителів залишилася без електропостачання.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Повітряні Сили новини України атака дронів Ракетна атака на Україну
