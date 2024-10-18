Політичний та економічний експерт упевнений, що він здійсненний.

https://glavred.net/ukraine/hvatit-nam-kompostirovat-mozg-zagorodniy-raskryl-sut-plana-pobedy-10606619.html Посилання скопійоване

"Досить нам компостувати мозок": Загородній розкрив суть Плану перемоги / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ключові тези:

План перемоги - удар по престижу США

Усі пункти цілком реалістичні і можуть бути виконані

Для України головне - не бути "сірою зоною"

План перемоги Зеленського, по суті, не план, а оголошення офіційної переговорної позиції щодо Заходу.

Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

відео дня

"У перекладі з дипломатичної мови там написано: досить нам компостувати мозок - давайте зброю, врешті-решт, ви - наддержава чи купка балаболок? Це насамперед удар по престижу Сполучених Штатів Америки, які Україна закликала себе поводити так, як слід наддержаві", - пояснив експерт.

Загородній зазначив, що ця переговорна позиція України озвучена для різних "миротворців", які знову намагаються втихомирити Путіна і за рахунок українців вирішити свої питання.

"Усі пункти цілком реалістичні і можуть бути виконані. Наше мінімальне завдання - отримати дозвіл на нанесення ударів західною зброєю вглиб території Російської Федерації, щоб знищити її наступальний потенціал", - підкреслив експерт.

Що стосується першого пункту Плану перемоги Зеленського - про НАТО, то якщо вступ України до НАТО неможливий до її повернення до кордонів 1991 року, то запрошення цілком можливе, вважає Загородній.

План перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

"І це нічого не коштує. Адже для України головне - не бути "сірою зоною", а бути у сфері Заходу. Нам більше нецікавий "міст до НАТО", наближення на крок, на міліметр і так далі, вся ця нісенітниця вже просто набридла - потрібна конкретика. Тому давайте запрошення, а це головним чином залежить від США. Я вважаю, що це пункт для торгу з боку Зеленського - мовляв, гаразд, ми не вказуватимемо на те, що ви тріскачки і балаболки, але натомість ви даєте нам можливість бити по території Росії. Тобто це план для розторговки", - підсумував експерт.

План перемоги Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ключові пункти плану перемоги президента Володимира Зеленського через побоювання щодо ескалації конфлікту, повідомляє Bild. Шольц вважає своїм пріоритетом не допустити, щоб війна між Росією та Україною переросла в конфлікт між РФ і НАТО.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократу Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

За словами президента Зеленського, крім п'яти основних пунктів, План перемоги також містить засекречені додатки. Україна наполягає на якнайшвидшому наданні допомоги згідно з таємними положеннями цього плану.

П'ятий пункт Плану перемоги передбачає можливість заміщення українськими підрозділами американських військових контингентів у Європі, що є своєрідним "підколом", адресованим США. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред