Зеленський відреагував на критику Плану перемоги: що відомо

План перемоги спрямований на зміцнення країни.

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План перемоги не для критиків / Коллаж: Главред, фото скриншот із відео

План перемоги створений для того, щоб забезпечити Україні силу, незалежно від дій РФ. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, прибувши до Європейської ради, де зустрівся з главою Шарлем Мішелем.

Зеленський наголосив, що План перемоги розроблений не для критиків.

"Це не про когось. Ми зробили цей план не для критиків чи людей, які готові нас критикувати. До речі, на початку вторгнення було багато людей, які розказували як будуть відбуватися події і як закінчиться війна. Але наразі ми знаходимося в Брюсселі, разом із союзниками, друзями та партнерами. Не так, як на початку війни, коли ми залишалися в нашій столиці й навколо нас були лише російські війська", - сказав глава держави. відео дня

Зеленський додав, що багато людей діляться своїми ідеями й аналітикою, але план полягає саме у посиленні України.

"І він не буде залежати від російської волі. Лише від волі наших партнерів. Це дасть можливість втілити цей план в реальність", — підкреслив президент.

План перемоги / Инфографика: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 жовтня Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді План перемоги. Як зазначав президент, План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що не всі деталі цього плану були публічно розкриті.

Згодом речник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. При цьому він не став уточнювати, які пункти й положення в ініціативі підтримує американська сторона.

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