Таємні додатки до Плану перемоги: Зеленський пояснив їх важливість і розкрив деталі

Зеленський вернувся до країн-партнерів України із закликом якнайшвидше допомогти із виконанням засекречених додатків Плану перемоги.

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Зеленський зробив заяву щодо таємних додатків до Плану перемоги / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

План перемоги, крім п'яти відкритих пунктів, включає засекречені додатки. Україна закликає надати допомогу відповідно до таємних частин Плану перемоги в найкоротші терміни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Брюсселі, передає "РБК-Україна".

"Насправді в нас є таємні розділи цього документу, які мають чутливий характер. І по таких чутливих питаннях ми звичайно просимо допомоги якомога раніше", - сказав він.

Як приклад, він навів рішення дозволити Україні використовувати зброю на великі відстані.

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Президент підкреслив, що Україна використовуватиме власне озброєння та можливості, але важливо, щоб партнери продовжували надавати допомогу.

Він додав, що тільки завдяки єдності в ЄС можна спонукати до дій не лише лідерів Євросоюзу, а й інших світових лідерів.

Що відомо про 5 пунктів Плану перемоги / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - що відомо про таємні додатки до Плану перемоги

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до західних столиць, щоб представити План перемоги ключовим союзникам. Однак наразі жоден із них не виявив готовності підтримати цю стратегію, повідомляє Associated Press. Наприкінці вересня Зеленський дав партнерам три місяці для прийняття основних положень плану.

16 жовтня Зеленський презентував цей план у Верховній Раді, хоча не всі його деталі були оприлюднені. Як зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, деякі аспекти, зокрема щодо необхідного озброєння, не будуть публічно обговорюватись.

Представляючи План перемоги України Володимир Зеленський наголосив на включенні України до НАТО. За його словами Росія тривалий час використовувала геополітичну невизначеність у Європі, зокрема, відсутність членства України в НАТО стало однією із причин агресії з боку РФ.

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