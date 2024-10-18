'Підколка для США': Зеленський залишив в плані Перемоги таємне послання

П'ятий пункт Плану перемоги України є своєрідною "підколкою" для США, яка може змусити їх діяти ефективніше в допомозі Україні, вважає експерт.

https://glavred.net/ukraine/podkol-dlya-ssha-zelenskiy-ostavil-v-plane-pobedy-taynoe-poslanie-10606520.html Посилання скопійоване

Зеленський залишив в Плані перемоги таємне послання для США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

П'ятий пункт Плану перемоги України передбачає можливість заміщення українськими підрозділами військових контингентів США в Європі, що є своєрідною "підколкою" для Сполучених Штатів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, такий крок з боку України може вдарити по престижу США.

"Мовляв, вони що є, що їх немає. Оскільки США таке не зрозумій що витворяють, що Україна готова їх замінити в Європі. Зрозуміло, що ніхто нікого замінювати не буде", - говорить він.

відео дня

Експерт зазначає, що це скоріше символічний жест, спрямований на те, щоб продемонструвати американцям їхні обмежені можливості в поточній ситуації.

Щодо ймовірної реакції США на таке трактування п'ятого пункту Плану перемоги України, експерт підкреслює, що Сполучені Штати з повагою ставляться до тих, хто виступає з позиції сили.

"Нещодавно читав книжку Кіссінджера "Криза". Серед іншого там була стенограма переговорів 1973 року, коли була Війна Судного дня, тоді євреям не давали добити єгипетську армію. І Голда Меїр, вислухавши інших, сказала: "Ну, давайте, покажіть, як дві наддержави ґвалтують маленьку державу - Ізраїль". Скрип зубів після цього був просто гігантський, і тоді були змушені піти на поступки Ізраїлю. Ось і тут звернення до США: покажіть своїм союзникам і всьому світу, як ви поводитеся, що вашому слову взагалі вірити не можна. Це головний посил усього цього Плану", - зазначає він.

Які 5 пунтків Плану перемоги / Інфографіка: Главред

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги, який складається з п'яти пунктів, що охоплюють геополітичні, військові, економічні та безпекові аспекти. Перші чотири пункти стосуються воєнного періоду, а п'ятий спрямований на повоєнний час.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ключові пункти цього плану через побоювання ескалації. За інформацією Bild, він вважає головним завданням не допустити, щоб війна між Росією та Україною переросла у конфлікт між РФ і НАТО.

Президент Зеленський підкреслив, що мета Плану перемоги — зміцнити Україну незалежно від дій Росії. Він зазначив, що цей план створений не для критиків, а для того, щоб посилити Україну, попри різні ідеї та аналітику, якими діляться інші.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред