'Кінець війни без Плану перемоги': що таке неядерне стримування, анонсоване Зеленським

Війна в Україні може закінчитись і без виконання пунктів Плану перемоги України, вважає політичний експерт.

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Що входить в неядерний стратегічний пакет стримування / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський озвучив основні пункти Плану перемоги, який, серед іншого, передбачає стримування агресора. Зокрема, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет, здатний забезпечити захист від будь-якої військової загрози з боку Росії. Про те, що міститься в неядерному пакеті стримування розповів у ексклюзивному коментарі Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков.

За його словами, питання пакета неядерного стримування тісно пов'язане зі співпрацею з НАТО, членом якого Україна поки що не може стати на рівних умовах.

"Йдеться про створення системи протиповітряної та протиракетної оборони, щоб зробити її тотальною над усією територією України", - зазначає він.

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Експерт Кочетков підкреслює, що цей план передбачає можливість базування в Україні літаків НАТО, або хоча б їх польоти над територією України для контролю повітряного простору. Водночас можуть бути розміщені бази НАТО або країн-членів Альянсу, які будуть обслуговувати системи ПРО і ППО, а також певний контингент військових.

"І розрахунок влади на те, що якщо літатимуть літаки і перебуватимуть військовослужбовці, то в разі агресії країни НАТО будуть змушені реагувати більш дієво, оскільки може йтися про загибель військовослужбовців НАТО", - зазначив Кочетков.

Політичний експерт зазначає, що згідно зі Статутом НАТО, країна не може стати членом Альянсу, якщо вона перебуває у стані війни або має невирішені суперечності із сусідами.

Тому, говорячи про можливе запрошення України до НАТО, є варіант отримання гарантій без формального членства, наприклад, від США, Великої Британії, Німеччини та Франції, включно з дією 5 статті Статуту НАТО в разі нової агресії. Однак, за словами Кочеткова, такий сценарій є малоймовірним на цей момент.

Також експерт вважає, що війна може завершитися до 2025 року незалежно від українського плану перемоги. Наприклад, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах у США, він може спробувати змусити Україну та РФ сісти за стіл переговорів для досягнення домовленості.

"Пункти плану після оголошення США можуть потрапити і до Росії, і до Китаю. Процес переговорів уже триває - оголошення плану це фіксує. І, ймовірно, нашим ворогам можуть бути відомі й таємні частини цього плану, оскільки це є аргументом для примусу до переговорів. Щоб, розуміючи, як нас будуть озброювати, ворог дещо "тверезів". Процес іде, і його закінчення може бути до 2025 року, але це не має прямого стосунку до плану Зеленського, це природний хід процесу", - переконаний Кочетков.

Політичний експерт вказує на те, що готовність країн-союзників України реалізувати План перемоги можна буде оцінювати за результатами візиту президента США Джо Байдена до Німеччини.

Що передбачають 5 пунктів Плану перемоги України / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 жовтня президент Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді План перемоги.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зауважив, що, попри існуючі плани, не варто забувати про поточну реальність. За його словами, російські окупанти продовжують просуватися на полі бою, маючи перевагу в чисельності та озброєнні. Тому, на думку Жоріна, боротьба має тривати незалежно від будь-яких стратегічних планів.

Крім того, у Вашингтоні триває обговорення Плану перемоги, повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, хоча конкретні деталі щодо позиції американської сторони залишаються поки що невідомими.

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