У Зеленського заговорили про закінчення війни й розкрили мету плану перемоги України

Глава ОП прокоментував візити президента Володимира Зеленського до європейських столиць.

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Андрій Єрмак прокоментував перспективи реалізації плану перемоги України / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента, скрін із відео

Представлений у Лондоні, Римі та Берліні план перемоги - це насамперед план створення умов для дійсного руху до закінчення війни, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Це розуміють у провідних столицях Європи, наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи візити президента України Володимира Зеленського до Лондона, Риму та Берліна.

"Велика увага до плану перемоги (у Лондоні, Римі та Берліні - ред.). Наші партнери розуміють логіку цього плану. Було б дивно отримати миттєву відповідь, адже нам потрібна дуже конкретна відповідь, а будь-яка конкретика потребує часу. Ми все розуміємо, і партнери наші теж розуміють, що під час війни час обчислюється навіть не днями, а годинами, тому ми розраховуємо на фітбек якомога швидше. Фітбек у вигляді конкретних кроків", - уточнив глава ОП.

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Єрмак зазначив, що "у всіх цих столицях були дуже глибокі і предметні бесіди. І наші партнери дуже глибоко в ситуації. Вони все розуміють, вони розуміють для чого цей план перемоги".

Керівник Офісу президента особливо наголосив, що "План перемоги - це про створення умов, щоб справді ми рухалися вперед стосовно закінчення війни, закінчення війни на умовах, які б були прийнятними, насамперед, для України, цей план перемоги для того, щоб і далі швидше просуватися щодо реалізації Формули миру".

Він зазначив, що в європейських столицях "є повне розуміння, була дуже чітка і конкретна розмова щодо деталей".

"Сподіваюся, що вже наступні кроки наших партнерів будуть якнайкраще демонструвати їхню підтримку щодо цього плану", - сказав Єрмак.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про використання Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії є виключно компетенцією окремих союзників. Про це він заявив журналістам після тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії західних партнерів щодо безпеки та вступу до ЄС. Про це, коментуючи інформацію ЗМІ про готовність України до таких дій, заявив президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Як повідомлялося раніше, Німеччина разом із трьома країнами НАТО готує великий пакет військової допомоги на суму 1,4 млрд євро. Його мають надати Україні до кінця 2024 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

/ Инфографика Главреда

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