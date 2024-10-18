Шольц "дав задню": канцлер Німеччини не підтримує План перемоги - в чому причина

Шольц не підтримав центральні пункти плану Зеленського.

https://glavred.net/ukraine/sholc-dal-zadnyuyu-kancler-germanii-ne-podderzhivaet-plan-pobedy-v-chem-prichina-10606484.html Посилання скопійоване

Шольц побоюється ескалації конфлікту / Коллаж: Главред, фото: flickr, Владимир Зеленский

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує центральні пункти плану перемоги президента Володимира Зеленського, тому що побоюється ескалації. Про це пише Bild.

Глава німецького уряду вважає пріоритетною відповідальність за те, щоб війна між країною-агресором Росією та Україною не перетворилася на війну між РФ і НАТО.

Він заявив, що не змінить свого рішення щодо постачання далекобійних ракет Taurus.

відео дня

"Я не вважаю такі поставки правильними, і так воно і залишиться", - сказав Шольц.

Згідно з інформацією, канцлер також має намір блокувати швидке запрошення України в НАТО. Він послався на резолюцію останнього саміту НАТО у Вашингтоні, коли Альянс так і не ухвалив рішення про запрошення – тоді проти цього були США й Німеччина.

План перемоги України - останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. План перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

В інтерв'ю британській газеті Financial Times президент України Володимир Зеленський розповів, як у США та Європі відреагували на План перемоги. Зеленський порівняв їхню реакцію з обговореннями постачань Україні ракетних комплексів Patriot або винищувачів F-16 у минулому, від яких на Заході спершу відмовилися, але потім поступово дійшли згоди в цьому питанні.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Вашингтон продовжує обговорювати з Києвом План перемоги, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. При цьому він не став уточнювати, які пункти й положення в ініціативі підтримує американська сторона.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред