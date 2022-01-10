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Гірше лише у Молдові: скільки потрібно попрацювати українцям, щоб оплатити ПЛР-тест на COVID-19

10 січня 2022, 08:53

Німець або француз може дозволити собі ПЛР-тест, попрацювавши менше чотирьох годин, хоча вартість тестів там вища. Українцю доведеться працювати 12 годин.

коронавірус
Відпрацьовувати ПЛР-тест в Україні доведеться майже 12 годин / Фото Reuters

В умовах карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, тест на СOVID-19 є необхідною умовою нормального життя без обмежень, особливо якщо людина невакцинована.

Середньостатистичному українцю доведеться відпрацювати півтора дня, щоб оплатити для себе ПЛР-тест. Гірша ситуація лише в Молдові, пише Obozrevatel.

Скільки коштують ПЛР-тести в різних країнах Європи

Українцю і поляку потрібна приблизно однакова кількість часу, щоби заробити на ПЛР-тест. Попри вищі зарплати в Польщі, в Україні такі тести коштують утричі дешевше. Тест на антиген в Польщі коштує менше 5 годин роботи.

В Польщі ціна ПЛР-тесту складає в перерахунку зі злотих на гривні 2370 грн при середній зарплаті приблизно в 40 тисяч грн. Тест на антиген обійдеться в 880 грн. Однак у поляків є можливість не платити, якщо є призначення на тест від лікаря або симптоми коронавірусу.

В Італіїтест на коронавірус в перерахунку на наші гроші коштує 1551 грн. Щоби зробити тест в терміновому порядку впродовж доби, то заплатити доведеться удвічі дорожче. За переклад довідки на англійську мову доведеться доплатити ще 310 грн.

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Італієць може заробити на ПЛР-тест за 7 робочих годин - в середньому громадяни країни заробляють за годину 218 грн. Відпрацьовувати тест на антиген доведеться близько 5 годин – він коштує 1 085 грн.

У Німеччині ПЛР-тест коштує 1519 грн, а експрес-тест на антиген можна зробити безкоштовно. За годину німець в середньому заробляє 411 грн і щоб оплатити тест, йому доведеться попрацювати менше 4 годин.

У Франції люди із середньою зарплатою можуть заробити на ПЛР-тест менш, ніж за 4 години. Дізнатися результат в той же день можна, доплативши 200 грн.

У Молдові, яка вважається однією з найбідніших країн Європи, громадяни заробляють в середньому 68 грн на годину. І щоб оплатити ПЛР-тест, піде близько 15 робочих годин, а тест на антиген потрібно відпрацьовувати близько 8 годин.

В Україні ж за ПЛР-тест доведеться віддати близько 780 грн, а за експрес-тест – 300 грн. Враховуючи розмір середньої зарплати, відпрацьовувати ПЛР доведеться майже 12 годин, а тест на антиген менше 5 годин.

читайте такожСкільки країн можна відвідати з українським СOVID-сертифікатом: відповідь МОЗ

Як повідомляв Главред, за даними українського МОЗ, з 30 грудня вся Україна перебуває в жовтій зоні карантину.

Що заборонено в "жовтій" зоні карантину

  • Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходяться понад 50% учнів і співробітників;
  • Робота навчальних закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
  • Проведення масових заходів;
  • Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос і доставки);
  • Робота спортзалів, басейнів;
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не діятимуть, якщо у всіх працівників і відвідувачів є один з документів:

  • "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
  • "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).

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