Їх коронавірус не бере: науковці з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19

Вчені з'ясували, чому деякі люди не хворіють на COVID-19 / колаж УНІАН, Pixabay

Є люди, які можуть регулярно контактувати з хворими на коронавірус, але не заражатися. Цей феномен зацікавив вчених з усього світу - вони намагаються з'ясувати, чому так відбувається, і сподіваються, що результати дослідження зможуть допомогти створити стійку до варіантів коронавірусу вакцину, щоб назавжди утримати COVID-19.

Як пише Dailymail з посиланням на експертів, з'являється все більше доказів того, що деякі люди можуть володіти стійким природним імунітетом до коронавірусу.

Зокрема, в Університетському коледжі Лондона (UCL) вчені вивчають зразки крові сотень медичних працівників, які, здавалося б, попри всі шанси заразитися, змогли цього уникнути.

Коли дослідники UCL досліджували кров медичних працівників (які, здавалося б, не захворіли на COVID-19), яку взяли до введення вакцини, вони підтвердили, що у них немає антитіл до коронавірусу, тобто малоймовірно, що вони колись були заражені. Однак науковці виявили інші клітини імунної системи, що називають Т-клітинами, схожі на ті,що є в імунній системі людей, які одужали від коронавірусу.

Відзначається, що Т-клітини створюються імунною системою. Але тоді, коли антитіла зупиняють проникнення вірусних клітин в організм, Т-клітини атакують і знищують їх.

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Зараз відомо, що антитіла до COVID-19 можуть знижуватися протягом декількох місяців після зараження, так і після вакцинації. Однак, Т-клітини залишаються в системі довше і знищують вірус до того, як він зможе заразити здорові клітини або завдати будь-якої шкоди, припускають експерти.

Науковці вважають, що Т-клітини могли з'явитися у медпрацівників раніше. Це могло статися через те, що вони працювали з хворими пацієнтами або зіткнулися з іншими менш небезпечними типами коронавірусу.

Ба більше, команда UCL провела подальші тести на сотнях інших зразків крові, зібраних ще у 2011 році, задовго до початку пандемії, і виявила, що майже кожен 20 мав антитіла, які можуть знищувати вірус.

Найвищі показники мали проби, взяті у дітей. Вчені стверджують, що це можливо через те, що вони регулярно піддаються впливу коронавірусів, що викликають застуду, через контакти з великою кількістю інших дітей в дитячих садах і школах, що може пояснити, чому зараз коронавірус рідко викликає важкі захворювання в цій віковій групі.

Нагадаємо, Україна запроваджує бустерну дозу вакцини від коронавірусу для всіх громадян, які отримали перші дві дози COVID-вакцини.Такий наказ підписав очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко у четвер, 6 січня.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що будуть прищеплювати людей як зазвичай - можна записатися на конкретний час через сайт Helsi, так і відстоявши живу чергу. Колоти бустерну дозу почнуть вже з 8 січня.

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