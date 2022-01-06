Україна на порозі нової хвилі коронавірусу - Ляшко

Ляшко налякав українців новою хвилею коронавірусу / УНІАН

Україна стоїть на порозі нової хвилі COVID-19. Медсистема вже готується до сплеску захворювання. Саме тому МОЗ і ввів бустерну дозу антиковидной щеплення.

За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, у світі зафіксовано новий абсолютний рекорд добових випадків коронавірусу - 2 мільйони 552 тисячі. США (704 тис), Франція (332 тис), Великобританія (194), Італія (189), Іспанія (137). І це тільки п'ять країн антилідерів. А в цілому коронавірус знову набирає обертів по всьому світу.

"Медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. У той же час ми закликаємо всіх українців зробити усвідомлений вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби і допомогти нам подолати епідемію", - підкреслив глава профільного відомства.

Також, за його даними, в Україні тільки три регіони подолали поріг в 50% повністю вакцинованого дорослого населення. Це-Київ (73%), Київська (55%) і Полтавська (51%) області.

"Вакцина в Україні є, і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз", - заявив Ляшко і додав, що пункти вакцинації щодня працюють у звичному режимі, крім 7 січня.

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Нагадаємо, глава Мінцифри раніше заявив, що його відомство вже веде активну підготовку сертифікатів для бустерної дози вакцини від COVID-19.

Хто в Україні вже може отримати бустерну дозу

Раніше вже дозволили колоти бустерну дозу медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу. Станом на кінець грудня 2021 року її отримали вже близько трьох тисяч осіб.

4 січня в Україні ввели бустерну дозу COVID-вакцини для людей старше 60 років. Віктор Ляшко підписав відповідний наказ за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ).

Відмінність додаткової вакцини від бустерної

Людина, яка має проблеми з імунітетом, або людина, у якого є ризик того, що базовий курс подвійної імунізації не призведе до формування повноцінного імунітету, може отримати додаткову дозу вакцини. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Тобто додаткова доза вакцини потрібна людям за медичними показниками. При цьому вона не призводить до продовження терміну дії сертифіката про вакцинацію.

Бустерна доза допомагає відновити захисний титр антитіл і забезпечити більш ефективний захист. Її колють після того, як людина вже отримала дві дози вакцини, щоб посилити захист.

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