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У Києві можуть запровадити спецперепустки на транспорт

3 січня 2022, 08:46
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Спеціальні перепустки в столиці України можуть запровадити, якщо Київ повернеться до "червоної" зони адаптивного карантину.

коронавірус
Спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті запровадять у разі посилення карантину / Фото Reuters

У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість запровадження спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.

Згідно рішення київського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спеціальні перепустки в Києві можуть заровадити, якщо столиця повернеться до "червоної" зони адаптивного карантину.

Зазначається, що запровадження спецперепусток не буде автоматичним. Для цього потрібне окреме рішення Київської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про переведення громадського транспорту в режим спеціальних перевезень.

Як працюватимуть спецперепустки для проїзду в транспорті

Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці повинні зареєструватися на сайті системи Карантин, подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їхніх транспортних або соціальних карт.

Поповнення цих карток працюватиме в звичайному режимі.

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Власникам спеціальних перепусток буде заборонено передавати свої транспортні карти іншим особам.

Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час дії "червоної" зони. Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема і на паперовому носії.

За даними українського МОЗ, з 30 грудня вся Україна перебуває в жовтій зоні карантину.

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Вся Україна перейшла в "жовту" зону карантину / Фото МОЗ

Що заборонено в "жовтій" зоні карантину

  • Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції переьувають понад 50% учнів і співробітників;
  • Робота навчальних закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
  • Проведення масових заходів;
  • Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос і доставки);
  • Робота спортзалів, басейнів;
  • Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
  • Міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не діятимуть, якщо у всіх працівників і відвідувачів є один з документів:

  • "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
  • "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).
Правила карантину в
Правила карантину в "жовтій" зоні / Фото МОЗ

Як повідомляв Главред, з 6 грудня 2021 року, в Україні почали діяти нові правила карантину. Згідно з новими правилами, не лише в "червоних", але і в "жовтих" карантинних зонах невакциновані українці не можуть відвідувати громадські місця та користуватися громадським транспортом.

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