У Києві можуть запровадити спецперепустки на транспорт

Спеціальні перепустки в столиці України можуть запровадити, якщо Київ повернеться до "червоної" зони адаптивного карантину.
У Києві затвердили порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками Карантин. Він передбачає можливість запровадження спеціальних перепусток для проїзду в громадському транспорті.
Згідно рішення київського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спеціальні перепустки в Києві можуть заровадити, якщо столиця повернеться до "червоної" зони адаптивного карантину.
Зазначається, що запровадження спецперепусток не буде автоматичним. Для цього потрібне окреме рішення Київської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про переведення громадського транспорту в режим спеціальних перевезень.
Як працюватимуть спецперепустки для проїзду в транспорті
Спеціальні перепустки діятимуть на існуючих транспортних або соціальних (у випадку з пільговиками) картах. При цьому роботодавці повинні зареєструватися на сайті системи Карантин, подати заявки з інформацією про ПІБ своїх працівників і номери їхніх транспортних або соціальних карт.
Поповнення цих карток працюватиме в звичайному режимі.
Власникам спеціальних перепусток буде заборонено передавати свої транспортні карти іншим особам.
Інші електронні квитки, які не є носіями спецперепусток, будуть деактивовані на час дії "червоної" зони. Також не працюватимуть електронні квитки у вигляді QR-кодів, зокрема і на паперовому носії.
За даними українського МОЗ, з 30 грудня вся Україна перебуває в жовтій зоні карантину.
Що заборонено в "жовтій" зоні карантину
- Відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції переьувають понад 50% учнів і співробітників;
- Робота навчальних закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу;
- Проведення масових заходів;
- Робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- Робота закладів громадського харчування (крім роботи на винос і доставки);
- Робота спортзалів, басейнів;
- Діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);
- Міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження, передбачені жовтим рівнем, не діятимуть, якщо у всіх працівників і відвідувачів є один з документів:
- "жовтий" COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
- "зелений" COVID-сертифікат (діє 365 днів);
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію (діє 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів з дати встановлення діагнозу).
Як повідомляв Главред, з 6 грудня 2021 року, в Україні почали діяти нові правила карантину. Згідно з новими правилами, не лише в "червоних", але і в "жовтих" карантинних зонах невакциновані українці не можуть відвідувати громадські місця та користуватися громадським транспортом.
Читайте також:
- Вже зовсім скоро: британський професор назвав терміни закінчення пандемії COVID-19
- Повне скасування карантину, масок і вакцинації в Україні: Зеленський відповів на петицію про коронавірус
- Чому в 2022 році Україна не зможе розпрощатися з карантином
- Посилення карантину наприкінці січня та загроза штаму Омікрон: у МОЗ попередили українців
- У Києві зареєстрували нові випадки Омікрона: влада різко посилює карантин