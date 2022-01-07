Намагалися лікуватися самі: на Львівщині за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родина

На Львівщині коронавірус вбив цілу родину / Фото Reuters

На Львівщині у місті Соснівка від коронавірусу загинула ціла родина. Спочатку 25 грудня хвороба забрала життя 78-річної жінки, яка працювала в лікарні медсестрою.

Після цього на Новий рік, 1 січня, пішов із життя 80-річний голова сімейства, повідомляє "Нео Радіо Червоноград".

Ще через декілька днів, 3 січня, померла їхня 46-річна донька.

Зазначається, що сім’я захворіла на COVID-19 у грудні. Згодом усі члени сім’ї потрапили до лікарні, проте медикам уже не вдалося їх врятувати. Люди до госпіталізації деякий час лікувалися вдома.

"Великий відсоток надходжень до нашої лікарні здійснюється із запізненням. І вжиті заходи в лікарні вже неефективні, бо процес пішов надто далеко й повернути назад дуже важко... Практично всі такі пацієнти, як правило, потрапляють до реанімації, а далі на апарат штучної вентиляції легень. І вивести з такого стану дуже важко", – зазначив директор КНП "Сокальська центральна лікарня" Роман Швед.

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Нагадаємо, у Новояворівській лікарні на Львівщині від коронавірусу в один день померла подружня пара. Подружжя місяць пробуло в реанімації, проте медики так і не змогли врятувати хворих.

Раніше у Верховній Раді спрогнозували терміни нової хвилі COVID-19 і назвали умову скасування карантину. Голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про те, що за різними прогнозами нова хвиля коронавірусу в Україні може початися в кінці січня – на початку або в середині лютого 2022 року.

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