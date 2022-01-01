Карантин в Україні 1 січня: вся країна опинилася в жовтій зоні обмежень

У Києві 426 випадків захворювання на 100 тисяч населення / УНІАН

Україна з 1 січня 2022 року повністю перейшла на жовтий рівень карантинних обмежень. Найвищий рівень захворюваності зараз в Києва - 426 випадків на 100 000 населення. Завантаженість лікарняних ліжок з киснем становить 21,4%.

Як повідомили у прес-службі МОЗ, рівень захворюваності на COVID-19 в Україні на 31 грудня склав 179 випадків на 100 000 населення. З 1 січня у всіх регіонах країни встановлено жовтий рівень карантину.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус в Україні у Києві - 426 випадків на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій - 25,9 за певного показника 60 випадків на 100 тисяч населення.

Завантаженість лікарняних ліжок з киснем - 21,4% за певного показника в 65%.

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Що заборонено в жовтій зоні карантину

Відвідування навчальних закладів, в яких на самоізоляції перебувають більше половини учнів і співробітників

Робота навчальних закладів, де не зробили щеплення проти COVID-19 100% персоналу

Масові заходи

Робота театрів, кіно, та закладів культури

Робота кафе, барів і ресторанів крім роботи на винос і доставки

Робота спортзалов и басейнів

Міжобласні та міжнародні перевезення.

читайте такожУ Києві зареєстрували нові випадки Омікрона: влада різко посилює карантинОбмеження не діють у тому випадку, якщо людина вакцинувалася від коронавірусу, має довідку про те, що вона перехворіла на COVID-19, або негативний коронавірусний тест.

Карантин в Україні

Згідно з даними на ранок суботи, 1 січня, в Україні встановлено 5 026 нових випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізували 1 554 людини. Загинули 190 людей. Одужали 6 073 людини.

Кабінет міністрів України змінив правила карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих сертифікатів було скорочено до 30 днів. Відтепер працівники закладів, а також відвідувачі, повинні зробити хоча б одне щеплення проти коронавірусу. Інакше буде потрібен негативний тест на COVID-19.

Кабмін 15 грудня продовжив карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила, згідно з якими потрібен COVID-сертифікат для відвідування громадських місць, працюють, як і раніше.

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