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Початок кінця: науковці назвали Омікрон передвісником закінчення пандемії коронавірусу

9 січня 2022, 11:29

Омікрон-штам може послужити "передвістям" закінчення епідемічної фази пандемії коронавірусу і переходом її в ендемічну.

коронавірус
Вчені назвали Омікрон передвісником закінчення пандемії коронавірусу / колаж Reuetrs

Науковці з Південно-Африканської Республіки, де вперше виявили новий варіант коронавірусу Омікрон, припустили, що цей штам може покласти край гострій фазі пандемії COVID-19.

Як пише Bloomberg, дослідники вивчили дані 466 пацієнтів лікарні міського округу Цване, що надійшли під час хвилі "омікрона", і 3976 — попередні. Вони встановили, що всього 4,5% хворих на COVID-19 померли в госпіталі під час поточної хвилі в порівнянні із середнім показником у 21% в минулі рази.

Учені також прийшли до висновку, що скоротилася середня тривалість перебування в лікарні до чотирьох днів у порівнянні з 8,8 дня раніше, а число госпіталізованих до відділеннь інтенсивної терапії — з 4,3 до 1%.

З кожною хвилею спостерігався легший перебіг захворювання, відзначають вчені. Це свідчить про те, що Омікрон-штам може послужити "передвістям" закінчення епідемічної фази пандемії коронавірусу і переходом її в ендемічну — характерну для певної місцевості.

Нагадаємо, раніше експерти з Південної Африки, де вперше виявили новий штам коронавірусу, з'ясували, що симптоми зараження Омікроном - це першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі у м'язах та нічна пітливість.

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10 грудня у ВООЗ заявили, що Омікрон може негативно вплинути на пандемію. Однак ситуація ускладнюється тим, що фахівці фіксують збільшення заразності вірусу. Також у ВООЗ зазначили, що робити висновки про його легкий або, навпаки, тяжкий перебіг ще дуже рано.

18 грудня в Україні підтвердили перший випадок зараження штамом коронавірусу Омікрон, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уже 21 грудня головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що пацієнт, у якого діагностували Омікрон, отримав негативний ПЛР-тест.

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